Kom til foredrag om Benny Andersen i Jonstrup

Jonstrup Seniorakademi inviterer tirsdag den 22. april kl. 19.30 til et foredrag om nationalskjalden Benny Andersen i Jonstruphus, Jonstrupvangvej 159. I foredraget fortæller musiker og tidligere højskolelærer Ole Sterndorff om hans liv og kommer med eksempler på hans store mangfoldighed som kunstner.

Sammen med Ole Sterndorff vil der blive sunget sange med Benny Andersens tekster og læst nogle af hans digte. Der bliver også mulighed for at se i nogle af de over 60 bøger han har udgivet.