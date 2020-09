Kom med dit bud på fremtidens Furesø

Furesø oplever en stigning på 60 procent i antallet af 80+ årige borgere frem mod 2030. Svaret på det er over de kommende 10 år at bygge 1.000 flere ældreegnede boliger. Det er et af forslagene, som politikerne i løbet af efteråret vil drøfte med borgerne.

"Vi har som byråd kigget ind i krystalkuglen og sat en række overordnede sigtelinjer for kommunens udvikling. Nu vil vi gerne have borgere, erhvervs- og foreningsliv på banen, og inddrage deres syn på fremtidens Furesø," udtaler Ole Bondo Christensen.

Mål og succeskriterier har 10årigt sigte og skal følges op af konkrete handlinger. Målene vil også være afspejlet i en ny kommuneplan, der er på vej, samt en ny boligpolitik, der er sendt i høring. Der er nedsat et rådgivende arbejdsudvalg med boligorganisationer, borgere og politikere, der skal se nærmere på de boligsociale udfordringer i kommunen. En ny trafikplan er undervejs, ligesom en handleplan for klima og grøn omstilling også er på vej.

"Der sker rigtig meget lige nu i vores kommune, der er med til at definere, hvilken kommune vi bor i om 10 år. Derfor kan jeg kun opfordre borgere og andre interesserede til at gå aktivt ind i arbejdet med at udvikle kommunen. Selvom vi er en rigtig dejlig kommune i dag, så skal vi fortsat udvikle og forbedre, så vores børn og børnebørn også vil finde Furesø attraktiv, " udtaler viceborgmester Lars Carstensen Viceborgmester (C).