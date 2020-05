Se billedserie Torben Nielsen (tv.) og Jan Smidt kan godt bruge nye medlemmer hos Koklapperne. Foto: Louise Mørch Vilster

Send til din ven. X Artiklen: Koklapperne passer Angus-kalve: Når jeg henter en pakke kød, ved jeg, at de har haft det godt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Koklapperne passer Angus-kalve: Når jeg henter en pakke kød, ved jeg, at de har haft det godt

Hos Koklapperne i Kirke Værløse har de i 18 år passet skiftende hold Angus-kalve på et naturskønt areal. Dyrenes fornemste opgave er at yde naturpleje

Furesø Avis - 31. maj 2020 kl. 11:12 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På et naturskønt græsareal i Kirke Værløse går syv Angus kalve, hvis fornemste opgave er at skabe biodiversitet i naturen på et græsareal ned til Præstesøen. De er født på Møn, og blev i maj sat på græs i Furesø, da de hører under den lokale forening Koklapperne, som er en 18 år gammel forening med 22 familier som medlemmer. To af dem er Torben Nielsen og formand Jan Smidt, der sammen med de andre familier forpligter sig til at skiftes til at holde øje med kalvene, så de får besøg hver dag. Om efteråret bliver dyrene slagtet, og kødet fordeles mellem medlemmerne. Der bruges hverken gødning eller pesticider og heller ikke tilskudsfoder.

"Vi låner dyrene af en landmand, så vi ejer dem ikke. Han bor på Møn, hvor de er født sidste forår, og han står for alt, der har med dyrelægebesøg at gøre," fortæller formand Jan Smidt.

Fremmer biodiversitet Når kødet er fordelt, passer det cirka med, at det tager et år at få det spist. Jan Smidt meldte sig oprindeligt ind for at vise sin søn, hvor maden kommer fra, og det er motivationen for mange familier med små børn.

"For mig betyder det noget, at når jeg henter en pakke kød fra fryseren, så ved jeg, at dyret har haft det godt," siger Jan Smidt.

Det ser også meget idyllisk ud, som kalvene ligger og tager middagslur i solen med masser af plads til at boltre sig på. For Torben Nielsen handler det også om at komme ud og være tæt på naturen.

"Selvom jeg ikke kommer fra landet, så synes jeg, at det er hyggeligt at komme herned," siger han.

Da de i sin tid blev medlem var der venteliste, men i dag kan de godt bruge flere medlemmer. Når kalvene græsser hjælper det både på plante-og dyreliv, og Jan Smidt fortæller, at der er knap 200 forskellige fuglearter i området. Nogle gange afspærrer de dele af græsarealet, for at blomster og planter kan få lov til at gro uforstyrret i en periode.

"Dyrene hjælper især på planterne. Da vi overtog området, stod der bjørneklo overalt. Det var fast arbejde at fjerne dem, og nu er vi heldige, hvis vi finder bjørneklo," siger han, mens Torben Nielsen tilføjer, at især insekterne nyder godt af kokasserne. Jobbeskrivelsen for de syv Angus-kalve er meget enkelt, men de giver til gengæld stor værdi til området.

"Overordnet set skal de bare græsse og lave lort," siger Jan Smidt og smiler.

Køer på springtur Torben Nielsen fortæller også, at der kan være stor forskel på de forskellige hold fra år til år.

"Der er især forskel på, hvor sociale de er. De her er meget nysgerrige," siger han.

Det store græsareal bliver gratis stillet til rådighed af kommunen, og kalvene består af unge kvier og to steriliserede stude. Gennem årene har der ikke været de store udfordringer med at passe på dyrene, men der har dog været enkelte springture, fortæller Jan Smidt.

"Sidste år var der to, som havde besøgt naboen et par dage. Vi kunne genkende dem på numrene, og de ville heldigvis gerne hjem igen. Der har også være en, der gemte sig, fordi den ikke ville være sammen med resten flokken," siger han.

For medlemmerne er der også flere årlige arbejdsdage, og de hjælper også med at få køerne gennet hen til fold, når de om efteråret bliver sendt til slagtning. Det er en naturlig del af det at være med i Koklapperne, og ikke noget, der er synd for dyrene, siger de.

"Jeg tænker på, at de har haft det godt, og hvis der er nogen, der synes, det er synd, så er de ikke med i foreningen," siger Jan Smidt, mens Torben Nielsen supplerer:

"Mine børnebørn har et helt naturligt forhold til det," siger han.

Læs mere om Koklapperne på deres Facebookside 'Koklapperne - Værløse Naturplejeforening'.