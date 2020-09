Kofod med ny offensiv rolle

FC Nordsjællands Magnus Kofod, prøvede i søndags kræfterne af på den offensive midtbane mod Brøndby IF. Kampen endte med et 3-2 nederlag, men Kofod viste gode takter på den nye plads. Kofod har tidligere spillet på den defensive midtbane, men eftersom både Mikkel Damsgaard og Mohammed Kudus er skiftet til henholdsvis Sampdoria og Ajax, er der brug for en ny offensiv midtbanespiller. Magnus Kofod har her grebet chancen for at prøve kræfter på en ny plads.

Ud af komfortzone

FC Nordsjælland arbejder meget med Character-Development, som går ud på at spillerne skal have lov til at spille på flere forskellige positioner, for at få dem ud af deres komfortzone og udvikle dem som fodboldspillere.

På den offensive midtbane får Kofod arbejdet meget mere med sine offensive kvaliteter, i modsætning til da han spillede på den defensive midtbane.

Som han selv siger i en nyhed på FCN's hjemmeside "normalt som, 6'er er jeg vant til at søge bolden og gerne ville have den i fødderne hele tiden. Nu skal jeg måske være lidt mere afventende, når jeg er længere fremme. Jeg skal vente på, at spillet bliver vendt, så der er plads i den anden side. Derudover skal jeg forbedre mine dybdeløb og mit sammenspil med kantspilleren. De relationer skal fortsat finpudses," siger han.