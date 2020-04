Artiklen: Køb lokalt: Her kan du stadig handle i Furesø

I disse tider kan det være svært at vide, hvilke butikker og restaurationer, der har åbent, og hvem der som noget nyt leverer lige til døren.

KonditorBager. Er åben for betjening. Du kan undgå køen og bestille direkte i webshoppen.

Osteboden. Er åben for betjening, men bringer også ud i hele Furesø og omegnskommuner.

Kong Kylling. Maden kan bestilles både per telefon og ved fremmøde.

Ismejeriet - Værløse.

Vores Marked. Er åben for betjening. Vores Marked tilbyder også Take Away - franske tapas og varme retter.