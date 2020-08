Bofællesskabet Svanepunktet i Farum har fået opretholdt et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter kontrolbesøg. Foto: Jens Berg Thomsen

Knas i journalerne: Bofællesskab får opretholdt påbud efter kontrolbesøg

Journalføring var "ikke fyldestgørende", og bofællesskab falder i kategorien "større problemer for patientsikkerheden", konkluderer rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhe

Furesø Avis - 14. august 2020 kl. 07:23 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bofællesskabet Svanepunktet i Farum Midtpunkt har efter et kontrolbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed fået opretholdt et påbud om, at der skal føres bedre sundhedsfaglig dokumentation i beboernes journaler. Påbuddet blev givet tilbage i november 2019, og efter et kontrolbesøg i februar 2020 har styrelsen konstateret, at der stadig er "større problemer af betydning for patientsikkerheden." Det fremgår af den rapport, som styrelsen har lagt frem efter besøget. Rapporten er offentliggjort i juni 2020.

"Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at journalføringen endnu ikke var fyldestgørende, idet der manglede systematik og overskuelighed i den samlede dokumentation. Der var udarbejdet oversigt over sygdommme og funktionsnedsættelser samt aftaler om kontrol med den behandlingsansvarlige læge, men disse var dog ikke fyldestgørende i stikprøven," skriver styrelsen og fortsætter:

"Det var svært at få overblik over aktuelle pleje- og behandlingsforløb og opfølgning på disse," lyder det videre, men kontrolbesøget viste dog, at personalet kendte beboerne "godt".

"Personalet og ledelsen kendte dog deres patienter godt og kunne forklare deres pleje- og behandlingsindsats," konstaterer styrelsen, der dog vælger at opretholde påbuddet fra november, der lyder på, at journalføringen skal være "tilstrækkelig" og i "overensstemmelse med lovgivningen.

Styrelsen anerkender, at botilbuddet har fået skrevet personalets kompetencer ned og personalets ansvars- og opgavefordeling, men den samlede vurdering er, at der er "større problemer af betydning for patientsikkerheden."

Styrelsen gennemgik ved besøget syv journaler af de i alt 19 beboere, der er på stedet.

Ud over påbuddet om bedre sundhedsfaglig dokumentation, viste kontrolbesøget også uoverensstemmelser mellem navnet (det såkaldte handelssnavn, red.) på den medicin, som i en stikprøve stod på en medicinliste og navnet på den medicin, der fysisk var til rådighed, ikke stemte overens. Der var også ordineret medicin, der ikke fandtes i en af beboernes medicinbeholdninger. Styrelsen skriver også, at bofællesskabet får en henstilling om, at "præparaters aktuelle handelsnavn skal fremgå af medicinlisten, at ordineret medicin skal findes i patientens medicinbeholdning, og at alle doseringsæsker skal være påført patientens fulde navn og cpr-nummer."

Styrelsens besøg viste også, at stedet mangler en beskrivelse for indhentning af samtykke til behandling fra pårørende og/eller værger, men at personalet mundtligt kunne forklare, at der blev indhentet korrekt samtykke.

Styrelsen for Patientsikkerhed skriver i sin rapport, at bofællesskabet skal have et nyt, opfølgende besøg, men styrelsen skriver ikke, hvornår det skal ske.

FAKTA

Påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed påpeger tre punkter, hvor Bofællesskabet Svanepunktet skal rette op:

Medicinhåndtering

Sundhedsfaglig dokumentation i journalføring

Manglende beskrivelse af indhentning af samtykke til behandling fra pårørende/værger

Kilde: Rapport fra styrelsen