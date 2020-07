Knallerfører sigtet for tre forhold

112 En 16-årig knallertfører fra Værløse blev torsdag aften anholdt og sigtet for spirituskørsel. Han blev klokken 22.06 standset af en patrulje på Hillerødvej ved Kærjøjsgårdsvej, og ud over spirituskørsel blev han også sigtet for at køre uden hjelm og for at have en passager med på knallerten. En blodprøve skal nu fastslå den præcise promille. Det oplyser Nordsjællands Politi. lmv