Klar til superliga igen: FC Nordsjælland spiller den 29. maj Grundspillet slutter den 7. juni og sæsonen slutter af den 29. juli

"Vi glæder os som klub og som trup. Spillernes og stabens tryghed er til enhver tid det vigtigste, men vi er helt trygge ved de protokoller som klubberne og myndighederne har arbejdet på sammen. Det at truppen kan samles igen, træne sammen igen, og nu have et fælles mål at arbejde hen imod igen, løfter det sociale helbred blandt spillerne enormt, og kan det bare have en brøkdel af den effekt på fansne derude, når de kan se os alle spille igen, så glæder det mig og os endnu mere," siger cheftræner i FC Nordsjælland Flemming Pedersen i en pressemeddelelse på FC Nordsjælllands hjemmeside.

"Vi har som klubber strækket os meget langt for at sikre, at vi kan få en sportslig fair afslutning på denne sæson, og derfor glæder vi os meget over, at det nu ligger fast, at vi kan komme i kamp igen. Det bliver desværre uden tilskuere og sponsorer på stadion, men vi kommer til at gøre vores bedste for, at de alle vil føle sig så tæt på som muligt, så længe omstændighederne er som de er. Fodbold er langt fra det vigtigste i en tid som denne, men det er vores klare indtryk, at rigtig mange savner Superligaen, og derfor føles det ekstra godt, at man snart kan følge kampe på fjernsynet igen uden at nogen af de involverede løber en risiko," lyder det i pressemeddelelsen.