Kirke Værløse IF vandt første pokal i 40 år

fodbold U13-drengene fra Kirke Værløse IF har vundet den første pokalfinale i klubbens historie i 40 år. Det blev til en sejr på 6-2 over modstanderne fra Nivå-Kokkedal, skriver holdlederen, Anders Hansen, i en pressemeddelelse.

"18 lange minutter skulle der gå før KVIFs U13 hold i B rækken skulle score deres første og udlignende mål til 1-1 - men derefter kiggede de ikke tilbage. Nivå-Kokkedal kom ellers bedst fra start med et hurtigt kontramål i 4. minut. Men så hamrede Kvifs Julius Bertelsen bolden i nettet på et langskud udenfor feltet og stod også for KVIFs andet og tredje mål -flot hattrick. Selvom Nivå-Kokkedal kæmpede bravt, havde Kirke Værløse drengene fra start besluttet at pokalen skulle hjem til KVIF. Og hjem kom den! Trods et enkelt mål mere til Nivå-Kokkedal, styrede KVIFs hold sikkert mod sejren med tre mål mere lavet af Jacob Falck, Jonas Wahlberg og Magnus Møller Madsen. 6-2 blev den overbevisende sejr i flot solskinsvejr med et begejstret publikum. Tillykke med pokalen til Kvifs U13 drenge!" skriver han.