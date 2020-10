Journalist og politisk analytiker Michael Kristiansen. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Kendt spindoktor involveret i ulykke: Det kunne være endt helt galt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kendt spindoktor involveret i ulykke: Det kunne være endt helt galt

Michael Kristiansen, der er kendt fra tv og fra journalistik og politik, var sammen med sin kammerat ude at cykle aftentur, da den ene af dem ramte en bremsende bil

Furesø Avis - 01. oktober 2020 kl. 16:03 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

På TV2 News er han kendt for at levere politiske analyser i "Tirsdagsanalysen" og "Mogensen og Kristiansen". Torsdag aften var han dog ude at cykle med sin kammerat, da de to blev involveret i en episode på Høveltevej uden for Bregnerød.

Her var de to, ifølge et Facebookopslag som Michael Kristiansen har skrevet, på vej hjem mod København efter en hyggelig cykeltur i Nordsjælland, da det "kunne være endt helt galt", skriver han. Michael Kristiansen har givet Furesø Avis lov til at viderebringe opslaget.

"Ud af det blå og ingenting accelerede en banal trafikal disputs til en ulykke med en brækket næse og en mulig hjernerystelse til min gode ven Mikael," lyder det.

Han skriver, at de to cykler ad Høveltevej, der på det sted er smal og med dobbeltoptrukne linjer. På grund af den smalle vej, cykler de én og én med kammeraten forrest. Michael Kristiansen hører en bil dytte bag dem.

"Jeg tænker instinktivt - hold nu op, slap af og vent nu lidt. Her er under alle omstændigheder ikke plads til at overhale. Og sigtbarheden til modkørende er nærmest ikke eksisterende. Et dyt mere og så trækker jeg helt ind så jeg nærmest kører af vejen og udenom kommer bilen og overhaler så tæt, at både jeg og ikke mindst Mikael er tæt på blive kørt decideret ned - bilen er centimeter fra at klippe Mikael - det er provokerende og livsfarligt. Vi gestikulerer selvfølgelig efter bilisten. Sekundet efter klodser bilisten bilen og den står stille på vejen. Jeg kan nå at bremse. Mikael har ikke en chance for at undgå bilen og rammer den bagerste venstre del af bilen, styrter og falder midt ud på vejen, hvor en modkørende heldigvis når at bremse. Ud springer føreren af bilen og råber om vi vil slås!!!" lyder beretningen fra Michael Kristiansen.

Bekræfter færdselsuheld

Hos Nordsjællands Politi vil man ikke udtale sig om personnavne. Men presseafdelingen bekræfter, at der har været et færdselsuheld på Høveltevej den 30. september klokken 17.17.

Det involverer en 55-årig mand i bil og en 45-årig mand på cykel.

"Vi har fået beskrevet, at en personbil har kørt i nordøstlig retning og har passeret en cyklist og at der er blevet gestikuleret. Det fik part et, bilisten, til at bremsede ned, da han troede, at part to ville tale med ham. Det er forklaret, at part har bremset ned foran part to, så han har påkørt bilen, og at der på den måde skete sammenstød," siger kommunikationsafdelingen hos Nordsjællands Politi til Furesø Avis.

Politiet siger videre, at den 45-årige cyklist har været på skadestuen, og at der ikke er registreret større personskade.

"Søforklaring"

Tilbage til Michael Kristiansens Facebookopslag:

"Heldigvis er der masser af vidner og i det mindste stikker manden ikke af, men da politiet kommer stikker han en søforklaring om at han bremsede pga et bump på vejen og han bare ville tale med os. Så let slipper han forhåbentlig ikke," skriver han.

"Der var masser af søde mennesker der kom ilende til og tak til alle," skriver Michael Kristiansen og fortæller, at han oplever "et stigende had fra bilister til cyklister."

" Vi er nødt til at kunne være allesammen på vejene og bilister bliver nødt til at acceptere vejene ikke kun er for dem og der skal indføres regler om minimums afstand ved overhaling. Det haster!!! Og ja, vi motionscyklister kan også blive bedre. Men en aften som i aften er der ingen undskyldninger for bilistens vanvid. Mikael er sluppet med en brækket næse og en ødelagt cykel. Det kunne være gået meget værre. Stop det."

Nordsjællands Politi fortæller til Furesø Avis, at det nu skal undersøges, om der skal rejses sigtelse i sagen.