Kender du en ung med et særligt talent?

På trods af at de fleste er forskanset derhjemme i denne tid, er det stadig muligt at indstille en værdig kandidat til kommunens talentpris for unge.

”Jeg har mest brugt denne her pris som et mentalt skulderklap, og det er en rigtig fed form for anerkendelse. Når man har arbejdet hårdt på noget, og man får ros for det, bliver man selvfølgelig rigtig glad og taknemmelig”, siger Nikolaj Nording-Grooss i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

For tiende år i træk uddeler Furesø Kommune Talentprisen for unge mellem 13-19 år. Sidste år blev det Nikolaj Nording-Grooss, der er har været med i DR-serierne Klassen og Replay. Han blev indstillet af Teatergruppen ’Syvstjernen’, hvor han har spillet mange forskellige karakterer.

Send din indstilling

Nu er det blevet tid til at indstille nye unge til Talentprisen 2020, som kan ske indtil den 1. april. Kender du derfor en ung med et særligt talent, som kan være lige fra volleyball til keramik, kan du indstille ham eller hende ved at sende en indstilling til ungttalent@furesoe.dk.

Send en indstilling med oplysning om navn, alder og profil på den person eller gruppe, du indstiller, og en begrundelse for, at netop din kandidat skal modtage talentprisen. Kandidaten kan være fra 13 til og med 19 år. Frist for at sende indstilling er 1. april kl.12.

Prismodtageren skal have markeret sig stærkt på kultur- og idrætsområdet i eller uden for kommunen og vist særlige evner inden for deres felt. Hovedpræmien er 5000 kr., mens de nominerede hvert modtager 1000 kr. En dommerkomite udvælger seks nominerede, og prisen uddeles den 28. maj.