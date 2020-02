Modelfoto Foto: Elena Elisseeva

Kåring: Furesø er bedst på nettet

Eksperter har udråbt Furesø Kommunes hjemmeside som landets bedste

Furesø Avis - 07. februar 2020 kl. 11:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nummer et! Fageksperter og borgere har brugt vinteren på at vurdere danske kommuners hjemmesider. Ud af 20 nominerede var det Furesø Kommune, der løb med prisen som 'Bedste kommune på nettet 2020'.

Prisen blev uddelt på konferencen "Den Digitale Borger", hvor analysefirmaet UserGap på baggrund af ekspert- og brugervurderinger havde nomineret furesoe.dk og 19 andre kommunale hjemmesider til prisen for den bedste kommunale hjemmeside i Danmark. Lars Carstensen (C), der er formand for Udvalget for digitalisering og innovation i Furesø Kommune, glæder sig over prisen, som han mener, er en anerkendelse af, at borgerne er blevet hørt i udviklingsprocessen.

"Da vi i udvalget besluttede at starte projektet med et nyt furesoe.dk, var visionen at gøre adgangen til indholdet hurtig og nem blandt andet ved at involvere borgere gennem hele processen. Der skal lyde en stor tak til de borgere, der har deltaget i udviklingsarbejdet, for mange beslutninger og prioriteringer kan føres direkte tilbage til brugerfeedbacken og brugernes forståelse. Borgernes egne Furesø-billeder pryder hjemmesiden, så man ikke er i tvivl om, at det er Furesø, der er tale om. Og så skal siden gøre det nemt for borgere at engagere sig og få indflydelse på beslutninger. Jeg er glad for, den tænkning også bliver belønnet," siger Lars Carstensen.

Stor anerkendelse

"Prisen er en rigtig stor anerkendelse af visionerne for furesoe.dk og kom som noget af en overraskelse. Selv om vi er stolte af hjemmesiden - som ikke engang har et år på banen - har vi stadig store ambitioner for, hvor vi gerne vil hen med den, og vi er slet ikke færdige," fortæller Stine Boeck, der er Furesø Kommunes projektleder på udviklingen af det nye furesoe.dk.

"I løbet af foråret håber vi, at borgerne igen vil medvirke, når det bliver tid til at teste muligheden for at abonnere på nyheder og en bedre visning af politiske dagsordner og referater på hjemmesiden," tilføjer hun. Samtidig fortsætter arbejdet med at forbedre sprog og tilgængeligheden på siden.

