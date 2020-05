Juul skriver mindeord om Kurt Bork: Han havde mange resultater bag sig, store som små

Kurt Bork Christensen. Arkivfoto

Furesø Avis - 10. maj 2020 kl. 14:27 Af Gustav Juul, byrådsmedlem (V), på vegne af Venstres byrådsgruppe i Furesø

mindeord Natten til torsdag d. 7. maj sov Kurt Bork Christensen 76 år gammel stille ind.

Kurt havde et langt og aktivt liv. I sine unge år som cykelrytter, som erhverv var han ansat i Danmarks Statistik, men lokalt var han mest kendt for sit store engagement i de lokale forhold, både i foreningslivet og ikke mindst i sine mange år som byrådsmedlem først i Værløse og efter sammenlægningen i Furesø Byråd.

43 år blev det til i byrådet, heraf 20 år som viceborgmester og 12 år som formand for socialudvalget.

Kurt havde mange politiske resultater bag sig, store som små. Et af de store var opførelsen af Værløse Hallerne, en ting han var stolt af. Men det som jeg husker ham mest for er alle de gange han har hjulpet dem, der var kommet i klemme i systemet, dem der havde det svært og hvor Kurt ofte trådte til med en hjælpende hånd, ikke noget der blev gjort megen væsen af, men som havde en kæmpe betydning for de mennesker, ofte ramt af sygdom, skilsmisse, ledighed eller andre sociale problemer som fik hjælpen.

Kurt var et varmt menneske og bad man om hans hjælp kunne man være sikker på at han trådte til.

Kurt brændte for tingene, han havde en formidabel hukommelse, han forstod at lægge vægt bag ordene og man skulle stå tidligt op for at følge med i lokalpolitiske diskussioner. Disse egenskaber gjorde ham til et stort aktiv for Venstres byrådsgruppe, vellidt, godt forberedt, respekteret og i godt humør - det var aldrig kedeligt at være til gruppemøde med Kurt.

De sidste par år af Kurts liv var desværre præget af megen sygdom, sygdom der også til sidst tvang ham til at forlade byrådet.

Kurt sov stille ind på Ryetbo Plejehjem, et plejehjem som han i sin politiske karriere gik op i med liv og sjæl som mangeårig formand og bestyrelsesmedlem. Også her gjorde Kurt en forskel for mange mennesker.

Mine tanker går til Kurts familie, en familie som Kurt ofte fremhævede og talte varmt om, som hele grundlaget for at han kunne finde tid til at hjælpe andre.

