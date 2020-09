Jubilæum fejret med pølsesalg i massevis

rundt I år er det 70 år siden, at Kirke Værløse IF blev stifet, og det blev fejret lørdag. Med omkring 300 medlemmer fylder foreningen godt op i landskabet i byen med de omkring 3.000 indbyggere.

I alt - spredt hen over dagene og helt efter coronahåndbogen - har der været omkring 200 med til at fejre klubben, der blev stiftet tilbage den 25. januar 1950. I ag har klubben en løbeafdeling og fodboldafdelingen. Det første omklædningsrum var et tidligere beskyttelsesrum, der stod tilbage fra dengang lige efter besættelsen. Den nuværende placering af klubben på Lejrvej faldt på plads i 1988. I begyndelsen var der én fodboldbane, men det er i dag blevet til to.