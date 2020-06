Jubel i Farum: FC Nordsjællands kvinder tager bronzen

Igennem kampen var det FC Nordsjælland, der sad på tingene. Det var Amalie Vangsgaard, der stod for kampens eneste mål på et hovedstød. Inden da fik dagens modstander i Right to Dream Park, FC Thy-Thisted Q, dog en friløber ned mod Anna Louise Kaas i FC Nordsjællands mål. Der gik et sug igennem de omkring 150 tilskuere, men Thy-spilleren ramte ved siden af målet, og bolden trillede lige så stille ud til et målspark.