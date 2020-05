Jonstrup Jazzfestival må aflyse: Jubilæumsfest skydes til næste år

jazz Her i 2020 skulle jonstrup Jazzfestival have fejret 25-årsjubilæum dn 14.-16. august, men oven på coronasituationen bliver festen skubbet til næste år. Det skriver festivalen i en pressemeddelelse.

"Der var lagt op til jubilæum med stor fejring af den 25. Jonstrup Jazz Festival, som skulle have fundet sted 14. til 16. august 2020. Et flot musikprogram var klar, og festdugene ventede på at blive strøget efter sommerferien. Sådan skulle det desværre ikke gå, og vi har set os nødsaget til at aflyse årets musikfest som følge af den aktuelle COVID-19-situation og de begrænsninger, den medfører på blandt andet det tilladte antal fremmødte," skriver festivalen.

" Vi er meget kede af at måtte aflyse. Men vi ser desværre ingen anden vej. Jonstrup Jazz Festival er en folkefest, som tiltrækker mange mennesker, og vi er ofte over 500 samlet ad gangen, både børn og voksne og også en del ældre. Som reglerne er nu, er det ikke tilladt, og vi har ikke kapacitet til løbende at regulere eller begrænse antallet af gæster. På den baggrund forbereder vi os nu i stedet på at vende stærkt tilbage i 2021," siger Merete Nørby, der er formand for Jonstrup Jazz Festival, i pressemeddelelsen.