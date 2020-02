John Frandsen. Arkivfoto

John Frandsen om Undergrunden: Jeg håber, at en anden kommune siger haps

Furesø Avis - 06. februar 2020 kl. 10:16 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da det i kultur-og fritidsudvalget viste sig, at der ikke var flertal for at forlænge aftalen med egnsteatret Undergrunden, var John Frandsen, Mogens Christensen og Jørgen Høybye klar med et tilbud. De tre komponister ville ifølge Frederiksborg Amts Avis forankre teatret lokalt ved at lave et opsøgende arbejde overfor de lokale folkeskoler. Men uden en ny aftale med kommunen bortfalder tilskuddet på tre millioner, og dermed grundlaget for at fortsætte teatret. Det blev besluttet på seneste byrådsmøde.

"Det var et tilbud, der var tilknyttet Undergrunden som en ekstra bonus, hvis byrådet ville prioritere at beholde det. Men nu har byrådet valgt ikke at poste penge i Undergrunden, og jeg er meget ked af den beslutning. Jeg synes, det er torskedumt rent ud sagt," siger han.

Noget særlig John Frandsen er organist i Stavnsholtkirken i Farum, og derudover er han i gang med at skrive en opera til Undergrunden om adelsdamen Marie Grubbe, der skal opføres til september. Undergrunden viser forestillinger hele 2020 og mister først sit tilskud fra 2021. John Frandsen mener, at Furesø har brug for et tilbud som Undergrunden, da det kan tiltrække nye borgere og få kommunen til at skille sig ud.

"En kommune som Furesø er i fare for at blive en soveby-kommune. Sammenligner man med Herning og Holstebro har de satset på at kunne noget særligt som for eksempel Schaufuss-balletten. Vi var i gang med at opbygge noget, der kunne være vores svar på det for relativt få penge, selvom politikerne vil sige, at det er et stort beløb. Men uden aftalen mister de også det statslige tilskud," siger han.

John Frandsen håber i stedet, at en anden kommune vil overtage Undergrunden.

"Man kan håbe, at andre kommuner siger haps, der er et spændende hjemløst initiativ. Det er noget særligt, at det er musikteater og ikke bare almindeligt teater, for der er en stigende interesse for musikteater i de her år. Alt det kunne Furesø have været en central spiller i," siger han.