Jess Hansen i sit rette element. Foto: Furesø Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Jess fejrer 50 års jubilæum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jess fejrer 50 års jubilæum

Jess Hansen blev torsdag fejret på genbrugspladsen i Farum som den første medarbejder med 50 års jubilæum

Furesø Avis - 22. april 2020 kl. 14:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er sjældent, at en medarbejder kan fejre 50 års jubilæum, men det er netop sket for 72-årige Jess Hansen, der er ansat på Driftsgården i Furesø Kommune. Han har sit daglige virke på genbrugsstationen i Farum, og er derfor et kendt ansigt for en del Farum-borgere. Jess Hansen blev ansat i kommunens gartnerafdeling den 20. april 1970, og det blev markeret torsdag formiddag på genbrugspladsen, hvor borgmester Ole Bondo Christensen holdt en tale for ham. Jess Hansen fik også en fortjenstmedalje, som var særligt fremstillet til anledningen.

Snakker med alle I talen blev der lagt vægt på den store indsats som Jess Hansen har ydet for først Værløse og sidenhen Furesø Kommune i både gartnerafdelingen, vandforsyningen og på genbrugspladserne. Der blev også fortalt, at Jess Hansen også i sin fritid kan finde på at tage forbi genbrugsstationen for at sikre, at den har det godt.

"Du er en meget vellidt medarbejder. Dine chefer siger, at du er mere præcis, mødestabil og pligtopfyldende end et schweizisk urværk. Og så nyder du stor respekt blandt kommunens borgere, som du har hjulpet gennem årene. Der er ikke mange, du ikke kender og får en snak med, når de besøger genbrugspladsen," sagde Ole Bondo Christensen i talen. Han har ikke selv oplevet en medarbejder med 50 års jubilæum i kommunen, kun 40 års jubilæum.

Der blev også fortalt, at Jess Hansen er fuld af gode skrøner og fortællinger fra sine mange år i kommunen og fra sin opvækst på Fanø, og at han ofte starter arbejdsdagen på genbrugsstationen med en flaske Mathildes kakaomælk og to croissanter. Kaffen skal også helst være meget stærk. Og så er han mere end almindelig habil på et dansegulv.

"Du er med til at gøre vores kommunen til et tryg og rart sted at bo og færdes i," sagde borgmesteren.