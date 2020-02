JazzFritterne runder 10 år: To nybagte pensionister fik idéen

For ti år siden fik et par nybagte pensionister idéen til JazzFritteren, der i dag har 70 medlemmer og kan fejre 10 års jubilæum

Her spiller mellem 14-24 jazzglade mænd og kvinder, sammen til jam-sessions ,og JazzFritteren er derfor ikke et orkester i traditionel forstand. Repertoiret bygger på velkendte jazz-numre.

Det var den 10. februar ti år siden, at 'fritidshjemmet' for jazzmusikere, JazzFritteren, startede. Det blev markeret med en koncert lørdag formiddag i Farum Kulturhus, og lige siden starten har de hver onsdag formiddag mødtes i øvelokalet Billen i Farum.

Stor interesse

JazzFritteren startede ved, at et par nybagte pensionister havde en fornemmelse af, at der sad mange rundt omkring, der tidligere havde spillet, og som pensionister havde lyst til at genoptage musikken. Med hjælp fra ÆldreSagen blev der derfor oprettet et hold og øvelokalet Billen blev basen for musikerne.