Iværksætterskole lukker kort tid efter indvielse

Furesø Avis - 03. marts 2020 kl. 17:22

'Danmarks Iværksætterskole' blev indviet den 4. februar, men kort tid efter har initiativtager Kim Kjærsgaard valgt at lukke skolen, da to vigtige investorer faldt fra. Det har været en tung beslutning for Kim Kjærsgaard, men uden økonomisk støtte er det ikke muligt at drive den videre. Han havde en aftale med to investorer, der ville investere to millioner kroner i skolen, som derfor ville kunne løbe rundt i to-tre år og have tid til at gøre sig økonomisk rentabel. Det ville være gratis at melde sig ind i iværksætterskolen ligesom sparring, workshops og medlemsaftenener også ville være gratis at deltage i.

Ikke løfte det selv "Det er brandærgerligt, at investorerne ikke ville fortsætte med at være med. Det er to private virksomheder, og 14 dage efter indvielsen trak de sig endeligt, og der vidste jeg, hvad klokken var slået. Jeg havde selv kun råd til tre måneders drift, og jeg kan ikke løfte det selv," siger han.

Kim Kjærsgaard er derfor flyttet ud af lokalerne i Furesø Iværksætterhus, hvor iværksættere kan leje sig ind. Idéen var, at brede iværksætterskolen ud til andre steder i landet, og hans ønske var især at nå dem, som ikke er blevet iværksætter endnu, men som blot leger med tanken og op til dem, der har et par ansatte.

"Jeg gjorde det ikke, fordi jeg havde svært ved at få gang i karrieren, men fordi jeg ville give noget tilbage til samfundet. Tænk om vi tidligere havde været meget bedre til at understøtte iværksætteri, og der i dag var 3-4 gange så mange store virksomheder. Samt hvor mange mellem og små virksomheder, havde vi så også haft. Tænk hvis Danmark i de seneste 50 år havde været blandt de bedste til at finde og omsætte gode ideer til virksomheder," siger han.

Brug for en skole Kim Kjærsgaard mener derfor, at der mangler en skole, hvor man kan lære at blive iværksætter, og hvordan man finder en god idé, og omsætter den til handling.

"Danmarks Iværksætterskole ville inden kort tid havde lavet kurser og forløb, så man kunne lære, at blive iværksætter og hvordan man bliver innovativ. Innovation er ikke lig med iværksætteri, men meget ofte grunden til man bliver iværksætter, da man har noget "nyskabende", som man ønsker at bringe på markedet," siger han.

Kim Kjærsgaard har senest været underviser på Københavns Erhvervsakademi, KEA, men sprang i sommer ud som fuldtidsiværksætter. Ved siden af iværksætterskolen drev han to mindre virksomheder, der specialiserede sig i læringsmateriale og konsulentydelser til iværksættere, men efter lukningen af iværksætterskolen vil han ud at søge job igen inden for teknik eller ledelse.

Selvom Danmarks Iværksætterskole lukker ned, er drømmen ikke helt slukket, hvis der skulle vise sig at komme enten private eller kommunale investorer på banen. Selvom det kun varede kort tid, har Kim Kjærsgaard fået mange positive tilkendegivelser med på vejen.

"Jeg har fået super tilbagemeldinger. Der har været alle mulige folk, som har taget kontakt til mig. Jeg er stadig åben for investorer, så jeg kan gøre iværksætterskolen til mit hovederhverv, men der har ikke været nok lokal-økonomisk opbakning til at drive skolen," siger han.