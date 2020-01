Iværksætterskole åbner i Værløse

I Furesøs nye iværksætterhus i Værløse tager Kim Kjærsgaard imod i sine nye lokaler. I det ene er der to kontorborde og behagelige lænestole, mens det andet fungerer som undervisningslokale. Han sprang sidste år ud som fuldtidsiværksætter med to virksomheder, og nu har Kim Kjærsgaard allerede et nyt, stort tiltag på vej.

Det hedder 'Danmarks Iværksætterskole', og skal også have adresse i iværksætterhuset. Der er nemlig behov for et sted i Furesø, hvor især kommende iværksættere kan hente sparring, undervisning og netværk, mener han.

"Det er en idé, der har ligget og ulmet i lang tid. Jeg vil gerne give noget videre til min søns generation, og jeg tænker, at vi kan lave noget, der er meget bedre, end det der findes," siger han.

Tirsdag den 4. februar kl. 15 indvies den nye iværksætterskole, og det er ganske gratis at være medlem og deltage i workshops, medlemsaftener og at få sparring. For meningen er ikke, at det skal give overskud, men kun løbe rundt, fortæller Kim Kjærsgaard. Medlemmerne får blandt andet hjælp til at udvikle en forretningsmodel.

"Vores opgave er at inspirere, støtte og vejlede. Det er ikke formålet, at det skal give overskud, for al indtægt vil gå ind i skolen. Og det er både for folk, der vil have deltidsvirksomheder eller som vil leve af det og ansætte folk," siger han.