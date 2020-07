Ali Grünes overtog kiosken i Værløse for fire år siden, og er nu blevet opsagt af boligselskabet. Foto: Louise Mørch Vilster

Ismejeriet lukker efter strid med boligselskab

Ali Grünes skal til september forlade sin kiosk i Værløse. Der sker efter flere påbud fra boligselskabet, der ikke vil have pakkeservice fra kiosken

Furesø Avis - 19. juli 2020 kl. 00:30 Af Louise Mørch Vilster

Ved Toftebo i Værløse ligger den lille kiosk Ismejeriet, som de seneste fire år har været forpagtet af 50-årige Ali Günes. Men til september skal han være ude af butikken, da han er blevet opsagt af boligforeningen DAB.

"Problemerne startede for to år siden, hvor jeg begyndte at få pakker fra GLS, som kunderne kan hente. Jeg vidste ikke, at man skulle ansøge om at få lov af boligforeningen, for det har jeg aldrig gjort, da jeg havde kiosk i Farum, hvor jeg også havde pakker fra GLS," siger han.

Det gav en påtale fra boligforeningen i december 2017, og Ali Günes fik få måneder efter afslag på sin ansøgning om at bruge GLS pakkeservice.

"Afslaget er bl.a. begrundet i de fysiske forhold foran lejemålet, som bevirker, at trafikken som pakkeservicen medfører er problematisk og til stor gene hele dagen," står der i brevet fra Værløse Almennyttige Boligselskab, Toftebo.

Hjælper økonomisk Ismejeriet ligger centralt i Værløse tæt på både S-tog og Lille Værløse Skole.

Kiosken er på få kvadrameter, men da der er et større baglokale, så Ali Grünes det som en oplagt mulighed for at have pakker og tjene lidt ekstra. Da han først havde en aftale med GLS fik han omkring 25 pakker om dagen.

"Det er en lille butik, hvor jeg ikke kan have mange varer. Pakkerne hjælper lidt økonomisk, selvom jeg kun får fire kroner per pakke. Men når kunderne kommer og henter dem, køber de ofte lidt cigaretter, slik eller andet," siger han.

Selvom Ali Grünes opsagde aftalen med GLS, fik han senere en aftale med en anden pakkeleverandør, men i stedet for 25 pakker, var det ifølge ham kun få pakker han fik om dagen.

"Jeg troede, at problemet var, at det var mange pakker. Jeg tænkte, at fem-seks pakker om dagen ikke kunne skade," siger han.

Det var dog nok, til at boligforeningen i løbet af foråret 2018 gav ham to ekstra påmindelser, og da Ali Günes stadig modtog pakker, blev han i efteråret sidste år opsagt som forpagter af Ismejeriet.

Rolig nabo Han tog sagen i retten, som han tabte ved byretten i april, og nu står han med advokatregninger for omkring 40.000 kroner, samtidig med, at han regner med at miste de 100.000 kroner, som han betalte for at overtage forretningen. Dem får Ali Günes ikke igen, da han er blevet opsagt, er hans forklaring. Derudover tror han også, at boligforeningen vil beholde hans indskud for at renovere lokalerne.

Ali Grünes fortæller, at han aldrig har haft problemer med naboer eller kunder, og nabofrisøren Marianne Trondhjem beskriver ham som meget rolig.

"Han er den roligste og bedste nabo. Han har aldrig generet mig, og jeg har ikke fået klager over, at der blevet leveret pakker," siger hun.

Stor gæld Ali Grünes erkender, at han fortsatte med at have pakkeservice, selvom han ikke måtte. Det er ifølge ham gårdmændene, der har holdt øje med, om der stadig kom pakkeservice til kiosken.

"Jeg tænkte altid i antal. Jeg tænkte, mange pakker, mange problemer, og færre pakker, færre problemer. Til sidst havde jeg højst ti pakker om ugen. I oktober sidste år fik jeg et brev om, at jeg var smidt ud, og skulle være ude til november. Men jeg gik til en advokat, og det hele blev udsat på grund af corona. Jeg kunne vælge at anke, men min advokat mente, at resultatet ville være det samme," siger han.

Ali Günes virker opgivende ovenpå sagen, og på en lap papir i baglokalet ligger telefonnummeret til borgmester Ole Bondo Christensen, som han ringede til dagen før.

"Han vendte tilbage og sagde, at han ikke kunne hjælpe mig," siger han.

Ali Günes ved ikke, hvordan han skal betale sin gæld.

"Jeg får så stor gæld, at jeg ikke har råd til at starte et andet sted," siger han.