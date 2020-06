Intet overblik efter indbrud i Værløse

fda Natten til den 25. juni har der været indbrud i en villa ppå Birkevang i Værløse. Politiet skriver på døgnrappporten, at tyven(e) er kommet ind via hoveddøren i huset på et tidspunkt mellem klokken 2.00 og 4.00 om natten.