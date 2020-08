Indsamling for coronatruet café stormer frem

Frk. Fryd - cafeen i Farum Kulturhus - stormer frem med den indsamling, som indehaver Caroline Lanner er begyndt på online. I skrivende stund mangler der godt 15.000 kroner for at nå målet om at samle 50.000 kroner ind gennem indsamling.redbixen.dk, der skal være med til at sikre, at cafeen bliver ved med at leve.