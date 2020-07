Indkøbsbus kører igen

indkøb Ældre Sagen i Farum har normalt en indkøbsbus, som kører en sædvanlig rute og samler alle op, der vil med ud at handle på Farum Bytorv. Men under corona har bussen måtte holde en lang pause, som heldigvis er ved at være slut. Fra onsdag den 5. august kører indkøbsbussen igen, og den starter som sædvanligt ved Akacieparken kl.9.30.