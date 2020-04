Indkalder til pressemøde: Politidirektør har vigtige budskaber

Borgerne har været gode til at følge retningslinjer, fortæller politiet

Tirsdag den 7. april klokken 12 har Nordsjællands Politi indkaldt til pressemøde angående coronasituationen. Her vil politidirektør Jens-Christian Bülow give "en række vigtige budskaber om vor vigtigt det er, at borgerne også i påsken fortsat er opmærksomme på at følge myndighedernes anvisninger," skriver politiet i en pressemeddelelse.