Revisionen af fredningen for Farumgård skal diskuteres på et offentligt møde i Farum Kulturhus den 20. august. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Indkalder til møde: Farumgård skal diskuteres

Den 20. august har Fredningsnævet for København indkaldt til et offentligt møde om den kommende revision af fredningen af Farumgård. Det skriver nævnet på sin hjemmeside . Den gamle herregård, der ligger ned til søen, havde tidligere offentlig adgang gennem haven, men ejeren Kresten Bergsøe lukkede adgangen efter chikane fra gennemgående besøgende.

Mødet skulle egentlig have været holdt tilbage i marts, men det satte coronavirus en stopper for.

" Henset til den aktuelle covid-19 situation - henstiller nævnet, at hver interessent i sagen møder op med så få repræsentanter som muligt. Besigtigelsen gennemføres kun, hvis de til enhver tid gældende sundhedsfaglige retningslinjer tillader det. Tilsiger de sundhedsfaglige retningslinjer, at mødet alligevel ikke kan gennemføre, må det forventes at vi aflyser."