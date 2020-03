Indbrudstyv stjal smykker

Det har været en mere stille weekend end normalt, når det gælder indbrud i Nordsjælland, oplyser politiet. Det tror de skyldes, at flere er hjemme i forbindelse med coronakrisen. I Furesø har der dog været et enkelt indbrud, da en villa på Højbovænge i Værløse har været udsat for indbrud. Det er sket mellem kl.22 fredag aften til kl. 10.15 lørdag morgen. Tyven er kommet ind ved at bryde et vindue til soveværelset op, og der er stjålet smykker. Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten. lmv