Coronafare betød, at spillerene selv gik hen og tog deres buket.

Artiklen: I en liga for sig: Pokalvindere hyldet med pandekager og borgmestertale

I en liga for sig: Pokalvindere hyldet med pandekager og borgmestertale

Klapsalver, blomster og gave til FC Nordsjællands kvindehold for sejr i årets pokalfinale

Det fik mandag Furesø Kommune med at kvittere med rådhuspandekager og borgmestertale, for ikke alene blev det til en bronzemedalje i ligaen. Det blev også til en sejr i pokalfinalen, så spillerne har både bronze og guld om halsen oven på sæsonen. Ud over rådhuspandekagerne blev det også til en buket og en lille gave fra Furesø Kommune.