Hyggelig aften i musikkens tegn

"Er du en ivrig musiklytter, der elsker at dyste på viden om pop og rock? Så tag udfordringen op. Vi byder på en hyggelig aften i musikkens tegn. Vi skal quizze i hits og meget andet fra 1950'erne og frem til i dag. Musikbibliotekar og quizmaster Morten Andersen sørger for at ryste posen, så der bliver noget for både de almindeligt interesserede og specialisterne. Så saml et hold med dine skarpeste musikvenner, og kom forbi og tag kampen op med andre musikquizelskere. Der er plads til fire personer på et hold. Kommer du alene, finder vi et hold til dig," skriver biblioteket i en pressemeddelelse.