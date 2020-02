"Hvis vores børn spørger, hvad vi har gjort for klimaet vil vi gerne svare: Så meget som muligt"

Seks borgere har på eget initiativ skabt klimasiden.dk, der inspirerer til at nedsætte CO2-forbruget. Et af parrene har på et år lagt deres livsstil om

Det startede med, at de som så mange andre gerne ville gøre noget mere for klimaet. Derfor begyndte Signe Micas Pedersen og Martin Wæver Pedersen at søge på Google, efter hvad der ville have den største effekt for deres familie med to små børn.

"Vi begyndte at undersøge de sædvanlige ting med rejser og oksekød, men det var svært at finde ud af, hvad der battede mest. Vi manglede nogle tal, og det tog lang tid at finde frem til dem," siger Martin Wæver Pedersen.

Samtidig havde parret, der bor i Værløse, også et ønske om at gøre mere end bare at ændre deres egne vaner, men i stedet brede det ud til andre, som også kunne få glæde af de tal, som de fandt frem til. Det blev derfor startskuddet til klimasiden.dk, der nu er i luften efter knap et års arbejde sammen med to andre par.

"Der findes ikke noget lignende, og det var vi selv helt i chok over. Vi har to børn, og hvis vi spoler bare ti år frem, så vil de spørge, hvad har I gjort for klimaet. Så vil vi gerne kunne sige, så meget som muligt," siger Signe Micas Pedersen.

Det giver for eksempel et halvt hjerte at sige nej tak til reklamer, som sparer 140 kilo CO2 om året, mens det giver et helt hjerte at tage cyklen på arbejde. Hvis du for eksempel har 10 km til arbejdspladsen og cykler hver dag, sparer du ca 500 kg CO2 om året, hvis du til daglig kører en lille benzinbil.

I Furesø Kommune begyndte de for et år siden en indsats for at fremme borgerdrevne klimaprojekter, og det så Signe Micas Pedersen, efter at de havde fået idéen til hjemmesiden. Det er projektleder i grøn omstilling, Stine Rahbek Pedersen, der har fulgt projektet fra Furesø Kommune.

Hjemmesiden er blevet til i samarbejde med Furesø Kommune, som har betalt under 20.000 kroner for opsætningen af hjemmeside, som de har fået en grafisk designer til at lave. Men alt indholdet har de lavet gratis og i fritiden efter arbejde.

"Det er dem, der har lavet hele benarbejdet, og det er noget, af det mest brugervenlige, jeg har set. Det er lige det jeg har behov for, når jeg får henvendelser fra vores over 100 klimaambassadører på offentlige institutioner, som gerne vil gøre en forskel i dagligdagen. Det er en kæmpe genvej at kunne henvise til hjemmesiden, hvor de kan få svar på deres spørgsmål," siger hun.

"Jeg sagde, I kan se det hele her, og efterfølgende var der tre andre grupper fra årgangen, der ringede og spurgte efter hjemmesiden, som de havde hørt om. Det var relevant nok, til at de tog det med hjem til klassen, og det viser, at den virker," mener hun.

De tre par har mødtes hver tredje uge, og fået 'hjemmearbejde' for mellem møderne, og det har været med til at fastholde interessen, når der skulle læses tunge rapporter og søges efter materiale.

Det handler for dem om, at hjælpe andre ved at lægge tallene på bordet, som der ellers skal googles flere steder for at finde. Under hver enkelt punkt bliver der henvist til de oprindelige rapporter og kildemateriale, så de ekstra interesserede selv kan se, hvor tallene stammer fra og læse mere.

Signe Micas Pedersen er uddannet læge, mens Martin Wæver Pedersen er ingeniør, og de mener begge, at det er en stor fordel, at de er vant til at have en akademisk tilgang og være kildekritiske.