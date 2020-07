Se billedserie Sommerfesten på Svanepunktet i Farum blev på grund af coronasituationen uden pårørende. Foto: Jan F. Stephan

Hverdagen er 'næsten' normal igen på plejecenter

Beboere på plejecenter Svanepunktet kunne forleden holde sommerfest som normalt- dog uden pårørende. Det er for både beboere og personale en lettelse, at hverdagen er ved at vende tilbage

Furesø Avis - 22. juli 2020 kl. 11:02 Af Louise Mørch Vilster

Det er næsten blevet almindelig hverdag igen på kommunens plejecentre, efter at der er blevet åbnet for ubegrænsede besøg for pårørende igen. Besøgene skal dog kun ske udenfor eller på værelserne, og de pårørende må derfor ikke opholde sig på fællesarealerne. Derfor blev årets sommerfest på Svanepunktet i Farum kun med beboere og personale, dog med undtagelse af husets frivillige pianist Ander Koch, der stod for musikken.

"Vi plejer at holde fest med de pårørende, men det må vi have til gode til senere," siger leder af Svanepunktet, Connie Vejlø.

Stor logistikopgave Hun fortæller, at det især har været en svær tid for de beboere, som er vant til at få næsten daglig besøg af deres ægtefælle. De er derfor meget glade for, at de igen kan få besøg på værelserne. For personalet er det især en lettelse, at de pårørende ikke længere skal bestille tid før deres besøg.

"Før kunne de ringe hver formiddag og bestille tid, og det er en stor lettelse, at hele den logistikopgave er væk," fortæller hun.

Under coronakrisen har der været stillet telte op ude foran kommunens plejecentre, som blev brugt til besøg, men ved Svanepunktet er det netop taget ned. Terrasserne på Svanepunktet er heldigvis så lave, at beboerne har kunne tale med deres pårørende derfra, mens de ikke måtte få besøg, og det har mange taget imod.

"Vi har måtte være kreative og lavede vinketerrasser. Det fungerede rigtig fint. Vi har også kørt rigtig mange små ture med beboerne, for at de kunne få noget luft," siger Connie Vejlø.

På Svanepunktet har de også forsøgt sig med Skype, men det var kun de mest friske beboere, der fik noget ud af det.

"Mange af dem havde lidt svært ved at finde ud af, hvem de talte med, og så blev de kede af det. Det gik meget bedre med at tale i telefon, som jo er noget, de kender til," siger hun.

Lege 'politimand' På plejecentret sidder de ældre stadig i de samme, små grupper, som de fik under nedlukningen og beboerne har alle fået faste pladser på fællesarealerne.

Når de pårørende kommer på besøg ligger der mundbind og visirer klar, som skal bruges, hvis det ikke er muligt at holde afstand. For Connie Vejlø og personalet har det sværeste været at holde sig opdateret på de skiftende retningslinjer, samt at skulle lege 'politimand' over for beboere og pårørende.

"Det har været svært at have den rolle og sige til pårørende, at de ikke må give deres mor et knus, eller at de skal tage en maske på. For hvis det var min mor, ville jeg også have lyst til at give hende et knus," siger Connie Vejlø.

Hun glæder sig over, at det igen er muligt for de mest friske beboere at tage en smuttur over på Bytorvet, og at der blevet mere tid til at lave aktiviteter og hygge for de ældre efter genåbningen.

"Det har der ikke været så meget tid til. Nu er det blevet hverdag, men vi skal stadig passe på, og alt bliver stadig sprittet af mindst én gang om dagen," siger Connie Vejlø.