Institutionsleder Trine Fromberg på legepladsen i Ryet Børnehus, hvor der er masser af plads til børnene for tiden. Foto: Louise Mørch Vilster

Hverdagen er forandret i børnehave: Børnene spørger om de må røre hinanden

Onsdag åbnede børnehaver og vuggestuer op. Hos Ryet Børnehus er der mange nye rutiner, og personalet vasker legetøjet flere gange om dagen

Furesø Avis - 16. april 2020 kl. 14:30 Af Louise Mørch Vilster

Der hænger håndsprit, som det første inden for døren hos Ryet Børnehus i Værløse. Det skal pædagogerne bruge hver gang, de har været inde eller ude. Udenfor er der sat et grønt hegn op midt på legepladsen, så den nu er delt ind i fire forskellige pladser. Og inde i skuret er legetøjet delt op i forskellige kasser med tal på, så medarbejderne kan holde styr på, hvilket legetøj der er rent, da det skal vasket to gange om dagen. Hvis det ikke bliver vasket, skal det ligge urørt i to dage, før det igen må bruges. Det er blot få af de nye tiltag, som præger Ryet Børnehus efter åbningen onsdag den 15. april, og cirka halvdelen af børnene kommer tilbage i den første uge, mens næsten alle vil være tilbage ugen efter.

"Det er godt, at kun halvdelen er startet. Det giver os lidt tid til at få lært de nye rutiner, som vi øver os på lige nu. Jeg synes normalt, vi har en god hygiejne, men det her er vildt," siger institutionsleder Trine Fromberg, der tager de nye retningslinjer meget alvorligt.

Må gerne røre hinanden Ryet Børnehus har 60 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn, og de har også taget spejderhytten Alugod i brug. Her bliver de største børn, der næste skoleår skal starte i FFO, nu passet. For at undgå at alle børn bliver afleveret og hentet på samme tid, har forældrene fået et vide, at de skal komme i intervaller af ti minutter. Ifølge Trine Fromberg er den første dag efter genåbningen gået over forventningerne.

"Det gik fantastisk. Børnene var så glade for at se hinanden. Der var mange børn, der spurgte, om de måtte røre hinanden, og det må de godt, men personalet skal holde afstand til hinanden og til forældrene," siger hun

Personalet kom ind allerede tirsdag, hvor alt legetøj blev vasket, og sundhedsplejersken har været forbi for at hjælpe med de nye rutiner.

"Alle medarbejdere er tilbage, og de går til opgaven med krum ryg," fortæller Trine Fromberg.

Ude hele dagen På andendagen af genåbningen er der en forbløffende ro ude på legepladsen, hvor omkring otte børn kører rundt på cykler eller leger i en karrusel eller ved sandkassen. To gange om dagen bliver blandt andet gyngerne sprittet af, og de fleste af børnene skal blive udenfor hele dagen, hvor de også spiser frokost. Institutionen har i forvejen et udetoilet, og der er nu planer om at få sat endnu en udendørs håndvask op.

"Børnene skal have vasket hænder hver anden time. De fleste af børnene har ikke noget imod at være ude, men ellers vil vi gå ind med en lille gruppe," siger Trine Fromberg.

Da forældrene afleverer børnene på skift af hinanden, hersker der en rolig stemning, og en forælder har taget turen til institutionen for at undersøge forholdene, inden barnet eventuelt skal afleveres.

Vil se tingene an Med på andendagen af genåbningen var også formand for Udvalget for dagtilbud og familier, Bettina Ugelvig Møller (S), og borgmester Ole Bondo Christensen (S).

"De første tre dage er det cirka halvdelen af børnene, der er tilbage i institutionerne. Jeg tror, der er nogle af forældrene, der har tænkt, lad os lige se, hvordan det går. Forældrene har fået meget information på forhånd, så pædagogerne ikke skal forklare dem det hele," siger Bettina Ugelvig Møller.

Ifølge Ole Bondo Christensen har det mest udfordrende været at få kommunikeret de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ud til institutioner og forældre.

"Vi har kun haft en uge, fra det blev meldt ud, at de kunne åbne, så der er tusind ting, vi skulle have styr på og få kommunikeret ud. Vi skulle vide, hvor mange der startede op, og om der var kvadratmeter nok. Jeg er vildt imponeret over, at medarbejderne har knoklet med det," siger han.

Brug for flere hænder Børnehaver og vuggestuer har indtil første maj reduceret åbningstiden med tre timer, så der er åbent fra kl.8-15, men der er stadig mulighed for nødpasning i den normale åbningstid. Efter første maj kan der meget vel blive behov for flere hænder på pasningsområdet.

"Der bliver brug for flere kræfter til de mindre børnegrupper. Efter den første maj skal vi have en mere robust plan, da FFO'erne åbner, og det er skolelederne i fuld gang med at planlægge. Der bliver derfor brug for at ansætte flere, og vi skal se, om vi kan gøre brug af andre kræfter i kommunen," siger han.