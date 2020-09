Artiklen: Hussalget er steget med over 50 procent i Furesø

Furesø Kommune ligger på femtepladsen over landets kommuner med den største stigning i hussalget

Over det meste af landet stiger hussalget i øjeblikket, men det gør sig særligt gældende i Furesø Kommune. Fra maj-august er der blevet solgt 52 procent flere huse og rækkehuse sammenlignet med samme periode sidste år. Det svarer til 70 flere boliger end i 2019, da der i de tre måneder er solgt 204 huse i alt. Det viser en ny opgørelse fra ejendomsmæglerkæden Home.

Furesø ligger dermed på en femteplads over landets kommuner med den største procentvise fremgang i hussalget. Foran ligger Fanø, Samsø og Hørsholm, mens førstepladsen går til Langeland.

For Michael Dalsager, der er senior kommunikationskonsulent i Home, er stigningen i nordsjællandske kommuner som Furesø, Allerød og Hørsholm overraskende.

"Det er ganske imponerede tal. Især fordi 2019 var et af de bedste år for hussalg i de seneste 20 år. Alligevel ser vi stigninger på over 50 % i populære huskommuner i Nordsjælland," siger han i en pressemeddelelse.