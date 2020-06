Politikerne skal på onsdag vedtage lokalplanen for Farum Vest. Hundeskoven i Farum ser ud til at blive reddet fra parkeringspladser. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Hundeskov reddes fra at blive parkeringsplads

Der er alligevel ikke planer om at inddrage hundeskoven i Farum til parkering for FCN's superligakampe i ny lokalplan. Det skal nu vedtages i byrådet

Furesø Avis - 20. juni 2020
Af Louise Mørch Vilster

Hundeskoven i Farum bliver sandsynligvis ikke omdannet til parkeringspladser alligevel. Lokalplanen for Farum Vest, der netop har været i høring, har høstet mange protester fra naboer og andre borgere, og der er kommet 106 høringssvar. Borgerne har blandt andet været utilfredse med, at hundeskoven var i spil til parkeringspladser. Der har også været utilfredshed med de to nye kunstgræsbaner, som FC Nordsjælland vil opføre, samt at et fredet området ved Lillevang kan blive til parkeringspladser ifølge den nye lokalplan 149.

Skal i byrådet Men nu ser det ud til, at hundeskoven ikke bliver udlagt til parkering.

"Forvaltningen er ved at afsøge muligheder for parkering udenfor lokalplanområdet, ligesom alternativer til bilkørsel søges begrænset. Forvaltningen foreslår, at hundeskoven ikke udlægges til parkering, men fastholdes som hundeskov, samt at adgangen til arealet fastholdes som stiforbindelse," skriver forvaltningen i en orientering til politikerne.

Der er dog stadig lagt op til at inddrage det fredede område vest for Farum Park til parkering.

Alle partier undtagen Enhedslisten stemte på onsdagens møde i Økonomiudvalget for vedtagelsen af lokalplan 149 med de forslåede ændringer, og de vedtog også Tillæg 9 til Kommuneplan 2017. Tillæget giver blandt andet mulighed for at opføre en dome (sportshal), der kan blive op til 18 meter høj. Men i så fald skal der først laves en ny lokalplan. Den nye lokalplan og tillægget skal endeligt vedtages til byrådsmødet den 24. juni.

Taler med to tunger Øjvind Vilsholm (EL) glæder sig over, at hundeskoven er taget ud af lokalplanen, men det er langt fra nok, mener han.

"Det er kosmetiske ændringer. Det er positivt, at de har taget hundeskoven ud, for man kunne godt se, at det var tudetosset at blive nødt til at lave en vej, hvor der nu er cykelsti, og som skolebørn bruger. Der skal ikke være flere parkeringspladser i boligområdet, for naboerne vil ikke have fodboldtilhængere i området, og det kan også spærre for redningskøretøjer," siger Øjvind Vilsholm.

Han er dog stadig imod de to kunstgræsbaner, som der er planer om at etablere.

"Vi skal hverken have en dome eller kunstgræsbaner. Særligt når vi ved, at FC Nordsjælland er på vej til Hillerød, hvorfor skal vi så hoppe på tungen for dem. Jeg ved ikke, om de lover noget andet til borgmesteren, men i bedste fald taler de med to tunger," siger han, og henviser til FC Nordsjællands ønske om, at flytte deres talentakademi og administration til Hillerød på et senere tidspunkt.

Kunstgræsbane flyttes En anden ændring til lokalplanen er flytningen af den ene kunstgræsbane - en såkaldt goalstation - fra bane 1 til bane 2. Den kommer derved ikke til at ligge lige op af daginstitutionen Paletten, som har udtrykt stor bekymring for, om mikroplast fra kunstgræsbanen kan sprede sig ind til børnene.

"Det er blevet lidt mindre ringe. Jeg håber, at det er fordi, man tænker, at det er tåbeligt at lægge en kunstgræsbane lige op af en institution, der også vil give støj i dagtimerne. Det vil dog stadig genere beboerne, så der er ingen grund til at glæde sig. Det går bare ikke ud over de små børn," siger Øjvind Vilsholm.

