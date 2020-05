Den såkaldt hundeskov i Farum kan blive omdannet til parkeringspladser ifølge et forslag til en ny lokalplan, der lige nu er i høring. Foto: Jens Berg Thomsen

Hundeskov og fredet område kan blive parkering til FCN

En ny lokalplan for Farum Vest betyder, at der skal findes op mod 500 nye parkeringspladser ved Farum Park. Til borgermøde udtrykte naboer stor utilfredshed med planerne om parkering i hundeskoven

Furesø Avis - 16. maj 2020

borgermøde Trods coronakrisen bliver der stadig holdt borgermøder i Furesø Kommune, men de er i stedet rykket over på de digitale platforme. Fra kommunens hjemmeside livestreames mødet, og borgerne skriver i stedet ind med deres spørgsmål. Til det første digitale borgermøde, der handlede om en ny lokalplan for området ved det tidligere rådhus i Farum, kom der kun ganske få spørgsmål fra de knap 30 borgere, der så med. Det var dog helt anderledes til det næste borgermøde mandag aften, hvor det væltende ind med spørgsmål, og på sit højeste så 97 personer med hjemmefra.

Hundeskov til parkering Borgermødet handlede om forslag til lokalplan 149 ved Farum Vest, hvor FC Nordsjælland blandt andet ønsker at etablere to nye kunstgræsbaner, bygge et klubhus samt at omdanne hotellet til kollegieboliger for fodboldakademiets spillere.

"Det er i høj grad foreningers område, der er 14 foreninger med Farum boldklub som den dominerende. Og så er der FCN, den professionelle fodboldklub. Det er blandt andet på baggrund af ønsker fra FCN, at lokalplansgrundlaget nu trænger til at blive opdateret," sagde by-og kulturdirektør Claus Torp, der præsenterede planerne og svarede på borgernes spørgsmål sammen med byrådsmedlem Egil Hulgaard (K), der er formand for Udvalget for byudvikling og bolig.

Den ene kunstgræsbane er planlagt til at ligge på en grusbane, der nu bliver brugt til parkering ved superligakampe, og derfor kommer der til at mangle parkeringspladser. I stedet forelås det at omdanne hundeskoven, der ligger tæt på, til parkeringspladser, som dog høster stor modstand blandt mange af naboerne.

"Vi har faktisk allerede modtaget rigtig mange høringssvar. Noget der er rigtig mange indsigelser omkring, det er etablering af parkering i hundeskoven. Det er faktisk meningen med en høring at få de synspunkter frem, der er derude, og parkering er jo et tema i forhold til hele det her område, og har været det i mange år," sagde Claus Torp.

Kirsten skrev for eksempel:

"Som beboer op af stien til hundeskoven, vil jeg klart håbe, at det bliver taget af bordet."

Ofre naturen Lokalplanen for Farum Vest dækker de fire boligområder Æblelunden, Akaciepark, Sejlgårdspark og Kirsebærhaven, og i maj sidste år var der et offentligt borgermøde om opdateringen af den 22 år gamle lokalplan, som trak mange borgere til. Siden har der også været to møder med grundejerforeningerne.

Hvis den nye lokalplan bliver vedtaget, giver den også mulighed for etablering af parkeringspladser andre steder end lige ved stadion, og Claus Torp fortalte, at de kan ligge så langt væk som en halv times gåtur til Farum Park.

"Vi har lavet en analyse af, hvor man ellers kan parkere i Farum helt op til en halv time væk, som ikke er usædvanligt ved superligakampe," sagde han.

Der er også tanker om at få en shuttlebus ved Farum Station, der kan køre fodboldfans ned til stadion, så der bliver mindre brug for parkeringspladser. Aktuelt er idéen at skabe parkeringspladser på det fredede område ved Lillevang, der ligger tæt på stadion, og kommunen skal derfor i dialog med fredningsmyndighederne, som bestemmer, om det er muligt. Det er et arbejde, der ligger ved siden af lokalplanen, og til det spurgte en borger:

"Hvorfor skal naturen og borgerne ofres for FCN?", hvor til Claus Torp svarede:

"Ofre er et stærkt ord. Det er Fredningsnævnet, der afgør, om det kan ske."

De nye parkeringspladser er dog noget, som har optaget Udvalget for byudvikling og bolig.

"Det er balance mellem forskellige muligheder i området. Det, der har bekymret udvalget, er, at ved at udnytte grusbanen til kunstgræsbanen, skal vi ud at finde erstatningspladser," sagde Egil Hulgaard.

Parkeringskælder En analyse viser, at der er behov for omkring 500 parkeringspladser, og med omdannelsen af grusbanen mistes der omkring 300 p-pladser. Flere borgere foreslog i stedet at bygge en parkeringskælder under Farum Stadion, men det vil ifølge Claus Torp være en alt for dyr løsning, da blot én parkeringsplads i så fald vil koste 300.000 kroner.

"Vi har ikke undersøgt det, men det er en meget dyr løsning, som vil koste et treficret millionbeløb. Det gør det ikke muligt," siger Claus Torp.

Der var til mødet mange kritiske spørgsmål til de nye parkeringspladser, og Per skrev for eksempel:

"Der er kun brug for ekstraparkering, når Brøndby eller FCK kommer på besøg, vil man etablere større, nye pladser, der skal stå mere eller mindre tomme resten af året?"

Til det svarede Claus Torp, at man først vil etablere p-pladser, der imødekommer behovet på almindelig kampdage, hvor tilskuertallet ikke når de højder.

"Præcis hvor mange p-pladser, der skal være, vil tiden vise, og vi vil se på, om man vil etablere til den maksimale belastning," sagde han.

Bekymrede naboer Der blev også spurgt om, hvor hundeskoven, der måske bliver til parkeringspladser, i stedet skal genetableres. Det var der ikke taget stilling til, sagde Claus Torp. En anden borger spurgt om, hvilke andre muligheder der blev kigget på til parkering i stedet for hundeskoven.

"Der er vi helt nede ved Farum Bytorv, hvor man skal bruge en halv time hen til stadion. Det er et scenarie, hvor vi ikke regner hundeparken med," sagde han.

Claus Torp fortalte, at det også kunne være muligt med nye p-pladser på Slangerupvej, og kommunen har derfor skrevet til politiet, om det er muligt at få nedsat hastighedsgrænsen på vejen. En bekymring fra flere naboer til Farum Park var især, hvordan fodboldfans skal komme fra Lillevang til Farum Park, som i så fald vil foregå via stier.

"Vi kan ikke få folk til at gå en stor omvej," sagde Claus Torp.

Begge takkede til sidst for de mange spørgsmål, og glædede sig over, at mange havde fulgt med gennem det to timer lange møder.

"Der er op til 97, der lyttede med. Vi er kommet lige så bredt ud, som til de mest aktive borgermøder," sluttede Egil Hulgaard.

Lokalplanen er i høring indtil den 24. maj, hvorefter den skal fremlægges for politikerne og endelig vedtages i byrådet til juni. Det er muligt at gense borgermødet på kommunens hjemmeside, hvor du også kan læse mere om lokalplansforslaget.

