Hund kørte alene i tog og blev hentet af politiet

En hund kørte tirsdag eftermiddag alene i toget mod Farum, som politiet kl. 17.11 fik en anmeldelse om.

En patrulje kom derfor til stationen, hvor de fik kontakt med hunden og ved hjælp af dens chip lykkedes det at finde navnet på ejeren.

Det var dog umuligt for politiet at komme i kontakt med ejeren, og hunden blev derfor hentet af dyreværnet, som tager sig af den, indtil det lykkes at få fat i ejeren. Det oplyser Nordsjællands Politi.