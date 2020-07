Lisbeth og Torben Bo Toft Christensen i hindbærtunnellen. Privatfoto

Hos Rokkedyssegaard kan de mærke, at folk er hjemme: Vi har aldrig haft så travlt

Der er stor efterspørgsel på pluk-selv hos Rokkedyssegaard. De var ellers lige ved at opgive årets sæson på grund af corona

Furesø Avis - 23. juli 2020 kl. 17:49 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var lige før, at de hos Rokkedyssegaard helt ville droppe at dyrke bær i år, da coronasituationen gjorde det til en usikker beslutning. Men så vidt kom det heldigvis ikke, og i disse dag oplever de et stort rykind til selvpluk i Værløse.

"Vi har aldrig før haft så mange igennem. Vi regner med, at der er omkring 20 procent flere gæster i år. Det er helt sikkert fordi, at der er flere mennesker hjemme," siger indehaver Lisbeth Toft Christensen, der ejer Rokkedyssegaard sammen med sin mand Torben Bo Toft Christensen.

Usikre på opstart De har derfor også måtte ansætte flere medarbejdere, som typisk er unge mennesker, der bruger det som et sommerferiejob. Coronakrisen satte dog seriøse overvejelser i gang om bærproduktionen, fortæller hun.

"Da corona kom tænkte vi, puha skal vi stoppe det hele nu, før vi smider en masse penge i at starte op. Det var en presset periode inden opstart, og vi var ikke sikre på, at det var det rigtige valg, hvis nu vi ikke kunne få lov til at åbne," siger Lisbeth Toft Christensen.

Allerede inden åbningen i april lagde parret mærke til mange biler, der kørte forbi, for at se om der var åbent. Derfor besluttede de at åbne fire uger tidligere, end de plejer.

"Vi kunne mærke, at folk kørte ned omkring og vendte, og vi tænkte, der må gøres noget. Påsken var en god start, og vi har sjældent haft så travt."

I disse dage er det især hindbær, som der bliver plukket i tunnellerne i Værløse, mens der kun er få jordbær tilbage.

"Lige nu er hindbær det helt store, som bliver ved i august. Alle kender til jordbær selv-pluk, men der er ikke særlig mange steder, man kan plukke hindbær. Det er en lidt unik ting, og for folk er det sjovt at plukke et helt kilo hindbær, når man er vant til at købe en lille bakke i supermarkedet," siger Lisbeth Toft Christensen.

Vilde med bær Hos Rokkedyssegaard kan de generelt mærke, at danskernes efterspørgsel på bær er vokset de seneste år.

"Vi spiser mange flere bær i Danmark, og der bliver solgt flere bær i supermarkederne. Jeg tror, at det er fordi, at bær er enormt sunde, men de kan også bruges som en snack. Vi er i Danmark også blevet bedre til at dyrke bær, så vi kan have dem i en længere periode. De bliver lavet i store tuneller, som beskytter dem mod regn og vind, og derfor bliver bærrene større og flottere. Det er en dyrkningsmetode, som vi har taget til os fra England og Holland," forklarer Lisbeth Toft Christensen.

Rokkedyssegaard blev i weekenden nævnt i Politiken, som et af de ti steder i Nordsjælland, som ikke bør overses. Ud over i Værløse har Rokkedyssegaard også selv-pluk i Vejby ved Tisvildeleje samt en bod i Torvehallerne i København. Det kom som en stor overraskelse for Lisbeth Toft Christensen at blive udnævnt til et af de ti steder.

"Jeg blev enormt glad og stolt. Man bliver virkelig glad for, at der er nogen, der tænker sådan om os," siger hun.