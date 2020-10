Bertram Andersen sørger for, at kunderne bærer mundbind, og han er også selv godt beskyttet. Foto: Louise Mørch Vilster

Send til din ven. X Artiklen: Hos Café Petrine er mundbind blevet dagligdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hos Café Petrine er mundbind blevet dagligdag

Efter påbuddet er der færre gæster i caféen på Farum Bytorv, men det bliver til gengæld solgt mere take-away

Furesø Avis - 03. oktober 2020 kl. 09:31 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Der skal som bekendt stadig bæres mundbind på restauranter og caféer, da restriktionen i sidste uge blev forlænget med to uger. Hos Café Petrine på Farum Bytorv er denne fredag formiddag fyldt pænt op med kunder. Der kommer blandt andet et selskab bestående af 14 kvinder til frokost, der alle har husket mundbind, mens de går igennem caféen.

Bertram Andersen, der arbejder i cafeen, kan dog godt mærke, at der er færre gæster, end der plejer efter de nye restriktioner. Han leder caféen når ejeren ikke selv er til stede.

"Det er nok fordi, at folk bliver lidt bange, og jeg forstår godt, hvis de tager deres forholdsregler. Vi ser stadig mange af vores stamkunder, men der er ikke ligeså mange, som før coronakrisen begyndte. Der kan være ret stille en fredag aften," fortæller han.

Mere take-away Café Petrine tilbyder også take-away, som der til gengæld er kommet større efterspørgsel på inden for de seneste par uger.

"Vi sælger meget mere, take-away, og en aften løb vi faktisk tør for to-go bakker. Det var lige efter de nye restriktioner var kommet. Men vi krydser fingre for, at det snart går i den rigtige retning, for det er lidt hårdt, at der ikke er så mange gæster," siger han.

Hos Café Petrine tager de restriktionerne meget seriøst, og der er flere skilte om at huske mundbind, ligesom der kan købes mundbind for fem kroner i baren. De fleste kunder er gode til at overholde påbuddet, mens der er andre som skal have en venlig påmindelse. Betram Andersen havde dog håbet, at påbuddet om mundbind også havde ramt for eksempel supermarkeder.

"Jeg havde håbet, at det havde gjaldt alle steder, for jeg kan ikke se mening i, at det kun er på caféer og restauranter og ikke andre steder med fødevarer. Jeg synes, at det er mærkeligt, at man ikke skal have det på i supermarkeder, for der står man ligeså tæt," siger han.