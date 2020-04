Hofterne svinger på plejecentre

Det er ikke hver uge, at der kommer en professionel danser og en tidligere førstedame på besøg på plejehjem, men det sker på hele fire plejecentre i denne uge i Furesø.

Det er Elisabeth Dalsgaard fra Swingtime, som sammen med sin assistent Anne-Mette Rasmussen, får hofterne til at svinge og give livsglæde på plejecentrene i en svær tid hvor de ikke må få besøg af pårørende. Elisabeth Dalsgaard har blandt andet udviklet 'parkinsondans', der ud over at gavne personer med parkinson også er godt for ældre.