Højere forældrebetaling skal finansiere besparelser

Det bliver knap 1.900 kroner dyrere om året at have sit barn i FFO1, hvis et forslag om højere forældrebetaling bliver stemt igennem til budgetforhandlingerne

Der skal findes fire millioner kroner næste år på skoleområdet i Furesø Kommune.

Det står der i budgetoplægget, der til september kommer i høring. Furesø Kommune skal i alt finde besparelser og effektiviseringer for 22 millioner kroner i 2021. Af de fire millioner kroner på skoleområddet foreslåes det at finde 2,5 millioner kroner ved at forhøje forældrebetalingen på både de kommunale og private FF0'er.

Det gælder særligt for FFO1, der tæller de yngste børn fra 0.-3. klasse, hvor den månedlige takst kan stige med 158 kroner om måneden, så forældrene i stedet skal betale 1.651 kroner. Det betyder en øget udgift på 1.896 kroner om året for forældre, der ikke har friplads eller søskenderabat. For FFO2, som er børn fra 4.-6. klasse, er den månedlige stigning på 22 kroner, og her skal forældrene fremover betale 546 kroner om måneden.

Inddirekte skat Der var for nyligt møde i Udvalget for skole og ungdomsuddannelse, hvor besparelserne blev drøftet, og udvalgsformand Henrik Poulsen (S) mener, at det er et fornuftigt forslag.

"Det er et forslag, der har været oppe at vende hvert år, og som man kan have mange følelser over for, og der er nogle, der mener, at det er en inddirekte skattebelastning. Men når vi ligger under gennemsnittet for taksterne i de nærliggende kommuner, er det rimeligt at lægge taksterne på gennemsnittet. Det er et fornuftigt forslag, fordi det betyder, at vi ikke skal skære i det pædagogiske tilbud og ændre på nomeringer," siger han.

Henrik Poulsen fortæller, at FFO'ernes bestyrelser ikke er blevet inddraget endnu, men der kommer i september et samrådsmøde, hvor takstændringer bliver drøftet.

"Jeg ser frem til at høre, hvad man synes om det. Det er muligt, at de hellere ser en besparelse et andet sted, men i forhold til det samlede budget er skoleområdet sluppet forholdsvist beskedent," mener han.

Private FFO'er skæres ikke Derudover foreslåes det i budgetoplægget at forhøje indtægtsgrænsen for friplads for enlige forsøgere med 63.500 kroner samt at forhøje grænsen med 7000 kroner per hjemmeboende barn under 18 år ud over det første barn.

I Furesø er der både private og kommunale fritidsordninger, som har forskellige tilskudsordninger. Det betyder, at det sidste barn i private tilbud er dyrere for kommunen end i kommunale FFO'er. Henrik Poulsen har tidligere fortalt til Furesø Avis, at han gerne så, at reglerne for tilskud blev ens, som vil betyde, at de private fritidshjem, der alle ligger i Farum, samlet vil miste 140.000 kroner om året. Men det forslag er ikke længere på bordet, fortæller han.

"Jeg havde gerne set de samme vilkår for private som kommunale, men forskellen er så lille, at det ikke vil gøre den store forskel. Vi må bare konstatere, at det er lidt bedre for de private at få et ekstra barn ind. Det er ikke en politisk debat, vi skal tage nu," siger han.

De ældste falder fra I stedet ligger det ham stærkt på sinde, at ændre på fritidsordningen for de ældste elever, hvor en del børn falder fra.

"Det er børn, der snart er færdige med folkeskolen, og hvor tilbuddet i højere grad skal tage udgangspunkt i det lokale foreningsliv. Vi vil gerne flytte ungemiljøet til omkring Galaksen, så de kommer tættere på foreningslivet og mindre tæt på skolelivet," siger han.

Budgettet for næste år skal endeligt vedtages af byrådet til oktober, og der er derfor ikke truffet nogen beslutninger om besparelser endnu.