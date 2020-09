Hjemmesygeplejen har fået påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed:Vi er stadig målløse

Påbuddet drejer sig blandt andet om risiko for fejlmedicinering. Foto: Adobe Stock Foto: tamayura39 - stock.adobe.com

Hjemmesygeplejen i Furesø har fået påbud i kategorien "Større problemer med betydning for patientsikkerheden". Det drejer sig især om risiko for fejlmedi

Der er problemer med medicinhåndteringen og journalføringen hos hjemmesygeplejen i Furesø Kommune. Det mener de hos Styrelsen for Patientsikkerhed, som den 28. august har givet et påbud til hjemmesygeplejen i kategorien 'Større problemer med betydning for Patientsikkerheden'.

"Det er styrelsens vurdering, at fejlene og manglerne i relation til medicinhåndtering, systematisk foretagelse af sygeplejefaglige vurderinger og journalføring samlet set udgør problemer af større betydning for patientsikkerheden," skriver styrelsen i sin konklusion.

Medicinhåndtering

Styrelsen var i marts på varslet planlagt besøg hos hjemmesygeplejen i Furesø, som var udvalgt ved en tilfældig stikprøve. Der blev ved tilsynet gennemgået tre journaler og foretaget to medicingennemgange.

Det har givet tre områder, som der skal rettes op på ifølge styrelsen. Det første drejer sig om en mere forsvarlig medicinhåndtering, som blandt andet skyldes, at ikke aktuel-medicin blev opbevaret sammen med aktuel medicin. Det kan give risiko for fejlmedicinering og 'udgøre en væsentlig risiko for patientsikkerheden', står der i påbuddet.

Derudover er der ikke tilstrækkeligt med information om patienter, der ikke får hjælp til medicindosering af hjemmesygeplejen. Det vil sige, at der fremover skal være en fyldestgørende sygeplejefaglig vurdering af alle borgere, som hjemmesygeplejen er i kontakt med.

"Dette er problematisk, idet personalet derved ikke ved, hvad de skal observere for i forbindelse med virkning og bivirkning af medicin," skriver styrelsen.

Klagede over påbud

Det sidste kritikpunkt handler om journalføringen, hvor der i de tre patienters journaler og medicinlister ikke var nok information om deres aktuelle og potentielle problemer.

"Det drejede sig blandt andet om patienter med kognitive problemer, urinretension, forstoppelse, sår og ernæring," står der i påbuddet.

Der bliver derudover lagt vægt på, at Furesø Kommune benyttede sig af eksterne vikarer, som ikke havde skrive- eller læse adgang til journalerne. I forhold til medicin skal der nu nedhentes medicinkort på alle borgere, som sygeplejen har kontakt med. Det skal dog understreges, at der ikke er sket fejlmedicinering hos borgerne, og at styrelsen ikke har haft kritik af relationen til borgerne.

Leder var overrasket

Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune tæller 30 sygeplejersker, som besøger omkring 550 borgere, hvor af cirka 200 får hjælp til medicindosering. Leder af hjemme-og sygeplejen, Carina Holst-Christensen fortæller, at hun var noget overrasket over påbuddet fra styrelsen. Derfor skrev hun også et høringssvar, men det har ikke ændret på påbuddet.

"Det kom lidt bag på os, fordi vi før har fået at vide, at det dokumentationsmæssigt var i orden. Vi har ikke fået påbud før, og ved det sidste tilsyn fik vi at vide, man var heldig, hvis man var borger i Furesø Kommune," siger hun til Furesø Avis.

Carina Holst-Christensen understreger også, at der igennem længere tid er arbejdet med at finde en løsning på vikarkoder og denne nu er fundet. Hun tilføjer dog, at der ikke benyttes eksterne vikarer i sygeplejen og interne vikarer har alle adgang til systemet med egne koder.

Mere dokumentation

Carina Holst-Christensen mener, at kravene til hjemmesygeplejen på kort tid har ændret sig, så der nu skal dokumenteres langt mere om alle borgere, som de er i berøring med.

"Der er kommet nogle krav ind over, som er nye for os, og som vi ikke er blevet målt på før. Vi har for eksempel kun været vant til at lave fyldestgørende dokumentation på de borgere, vi skal have i længere tid, men ikke helt det samme på dem, vi skal have i kortere tid. En borger er måske blevet opereret i sin skulder og skal have skiftet forbindingen. I den situation stikker vi en finger i jorden, og spørger om de har brug for mere hjælp, og om de har styr på medicinen. Hvis de siger ja, stopper vi ved det. Nu skal vi dokumentere meget mere hele vejen rundt om borgeren om for eksempel ernæring, sundhedstilstand og medicin," siger hun, og tilføjer:

"Der er selvfølgelig noget godt i det, og vi er kun på jagt efter at gøre det bedre, men det har givet mange snakke om fremtidens sygepleje, hvor vi fremover skal have en meget mere koordinerende rolle," siger hun.

Bedre kvalitet?

Carina Holst-Christensen understreger, at de selvfølgelig retter ind efter påbuddet, og allerede dagen efter tilsynets besøg gik de i gang med de forbedringer, som lå lige for. Hun frygter dog, at de større krav til dokumentering og journalføring vil tage tid fra borgerne.

"Ressourcetrækket på dokumentation vil være større, og vi taler også om, det giver det bedste for kvaliteten at bruge meget tid på den del. Nu har vi fået rettet op og har lavet udredninger på alle borgere og selvfølgelig kan det bidrage til at øge patientsikkerheden, men jeg synes, at der lægges op til, at der skal være den samme dokumentation, som hvis borgerne er på plejehjem. Jeg ser det som et paradigme skift, hvor sundhedsvæsenet rykker helt ud i hjemmet. Vi er efterfølgende stadig målløse, fordi vi læser loven på en anden måde," siger hun.

Carina Holst-Christensen fortæller, at de nu skal finde den rette måde at arbejde med de skærpede krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

"Jeg har ikke mødt tilsynsførende, der har været så skrappe før. Jeg har selv arbejdet med kvalitet det meste af mit arbejdsliv, og jeg synes, det er godt at få kontrolleret kvaliteten. Vi lægger os fladt ned, arbejder hårdt med at få styr på tingene, og tror på at de "nye" krav kan bidrage til endnu bedre kvalitet for Furesø borgerne. Det har givet os lidt at tænke over," siger hun.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt hjemmesygeplejen

At sikre forsvarlig medicinhåndtering

At sikre, at der foretages systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning af nyvisiterede patienter fra den 28. august 2020 og samtlige patienter i aktuel behandling inden den 16. oktober 2020

At sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Kilde: Furesø Kommune