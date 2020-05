Se billedserie Sofie Ussing, maleri.

Her er de seks kandidater til talentpris for unge

På trods af nedlukning og hjemmeundervisning bliver der stadig uddelt den årlige pris til et ungt talent

Seks unge er nomineret til dette års Furesøs Talentpris for unge, og de kan anbefales frem til den 18. maj kl.12. Det er byrådsmedlem Tine Hessner (R), der er formand for dommerkomiteen. Hun er også formand for Udvalg for kultur, fritid og idræt og håber, at mange borgere vil anbefale kandidaterne.

"Talenterne udviser hver især et højt niveau, en passioneret indsats og er gode forbilleder. De er også udfordrede under Corona og derfor er det særlig vigtigt i år, at vi også hylder vores talenter i Furesø. Talent skal ikke stå stille, fordi samfundet gør, også selv om man ikke kan udfolde sig på vanlig vis, og må vinke farvel til store sportsstævner, koncerter, udstillinger mm. Jeg krydser fingre for, at de alle seks finder vej gennem denne udfordrende tid med engagement og målrettethed, der kan inspirere andre," siger hun i en pressemeddelelse.

Talenterne De seks kandidater er Alberte Thuesen, golf, Frida Brinck, volleyball, Thue Alleslev Lange, skuespil, Sofie Ussing, maleri, Daniel Nguyen, klaver og Astrid Buch Leander, skrivekunst. Talentprisen er på 5.000 kr. og derudover uddeles priser på 1000 kr. til de øvrige nominerede. Talentprisen gives til unge til og med 19 år, der har markeret sig stærkt på kultur- og idrætsområdet i eller uden for kommunen og vist særlige evner og talenter inden for deres felt.

Hvis du vil påvirke afgørelsen kan du sende din anbefaling af en af de nominerede og med en god begrundelse til ungttalent@furesoe.dk eller via formularen på furesoe.dk/talentpris. Det er dommerkomiteen, der tager den endelige beslutning. Læs mere om talentprisen på www.furesoe.dk/talentpris. lmv