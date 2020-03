Et 14 sider langt notat om Farumgård fra Kammeradvokaten er gjort delvist offentligt, og det vakte debat i byrådssalen forleden. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Hemmeligt notat om Farumgårdsagen skal kigges efter i sømmene igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hemmeligt notat om Farumgårdsagen skal kigges efter i sømmene igen

Furesø Avis - 06. marts 2020 kl. 10:24 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

farumgård Et nyt blad i historien om Farumgård blev vendt forleden, da byrådet i Furesø holdt møde. Venstres Lars Carpens havde bedt om at få en sag på dagsordenen. Han vil have åbnet et dokument, som Kammeradvokaten har forfattet om sagen, hvor gårdejer Kresten Bergsøe har lukket for offentlighedens adgang til området ned til Farum Sø.

Notatet fra Kammeradvokaten er der givet delvist aktindsigt i, men Lars Carpens vil have dokumentet fuldt åbnet nu, hvor Furesø Kommune har frafaldet at ville anke en straffesag mod Kresten Bergsøe. Her fik gårdejeren ret i byretten til at lukke for adgangen.

"Vi har kun fået et ekstrakt af notatet her i byrådet. Jeg kan godt forstå, at man holder notatet tilbage, mens der kører en retssag. Men nu har man valgt at frafalde en ankesag. Hele straffespørgsmålet er afgjort, og så er der ingen grund til at holde det hemmeligt længere," sagde Lars Carpens.

"Jeg kan ikke forstå, at man har et notat på 14 sider og giver aktindsigt i de otte. Når jeg læser de sidste seks sider, så undres jeg over, hvad det er kommunen vil undgå indsigt i. Vi vil ellers gerne have åben dialog med vores borgere, og så skal der også være fuld indsigt," sagde han.

Mange synspunkter

Ifølge ham kører debatten allerede på fuld tryk i offentligheden.

"Der bliver givet udtryk for mange synspunkter i denne sag, og derfor vil det være befordrende, hvis borgerne så havde indsigt i, hvad man har gjort sig af juridiske overvejelser. Hvis vi skal finde løsninger sammen, så kræver det et fælles informationsgrundlag. Vi bør bestemme os for, at det notat bliver gjort offentligt tilgængeligt."

Enhedslistens Øjvind Vilsholm var delvist på bølgelængde.

"Jeg er ikke enig i, at vi er langt i forhold til åbenhed i Furesø. Lukkede punkter her i byrådet bliver ikke åbnet pr automatik, når der ligger en beslutning om for eksempel køb og salg af ejendom. Med hensyn til denne sag er der den lille finte, at vi har en fredningssag kørende. Der er elementer i Kammeradvokatens notat, der stadig er fornuftige at holde tilbage," sagde han med henvisning til den fredningssag, som et flertal i byrådet har besluttet at føre mod gårdejeren.

"En juridisk vurdering"

Socialdemokraternes gruppeformand Preben Pettersson forsvarede afgørelsen om aktindsigt.

"Det er en juridisk vurdering. Vi finder ikke, at de dele kan offentliggøres," sagde Preben Pettersson og henviste til, at kommunens forvaltning har vurderet, at en offentliggørelse vil stille Furesø dårligere ved et eventuelt civilt søgsmål fra Kresten Bergsøe.

Det fik Dansk Folkepartis Carsten Svensson til at komme med et indspark.

"Når forvaltningen siger, at det vil stille kommunen i et dårligere lys, tyder det på, at der spekuleres i et civilt søgsmål. Hvis fredningsnævnet skal have det fulde billede, skal de have aktindsigt. Det handler om at finde den rigtige løsning i denne sag," sagde han.

Lars Carpens bad om, at afgørelsen om aktindsigt kommer tilbage i økonomiudvalget.

"For min skyld ingen alarm," sagde borgmester Ole Bondo Christensen blandt andet i debatten, så nu skal økonomiudvalget se på sagen igen, da hele byrådet bakkede op om beslutningen.