Søren Engberg og Anders Poulsen med det håndgribelige bevis på støtten til tre projekter under Frivilligcenter Furesø. Foto: Jens Berg Thomsen

Håndsrækning til tre projekter i frivilligcenter

Tre projekter får del i støtte fra fond

Furesø Avis - 19. september 2020 kl. 09:38 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

bidrag Hele samfundet er påvirket af coronavirussen. Men mens der er hjælpepakker til erhvervslivet og støtte til foreninger, er der også nogen, der ikke oplever samme fokus. Det har fået købmand Søren Engberg, der blandt andet er indehaver af Meny i Værløse, til at donere 40.000 kroner til tre projekter i Frivilligcenter Furesø. Pengene stammer fra den erhvervsdrivende fond KFI, som også ejer bygningen, som Meny på Bymidten ligger i. Beløbet disponerer Søren Engberg over. De tre projekter er et danseprojekt i frivillighusets demenscafé, veterancafeen i huset og et netværk for kvinder af anden etnisk herkomst.

"Frivilligcentret er ikke en forening, og derfor er der ikke støtte, og så mente jeg, at netop disse tre projekter, der måske ikke får den store taletid normalt, kunne nyde godt af pengene," siger Søren Engberg.

Pengene skal konkret gå til kvindenetværkets udflugter, arrangementer i veterancafeen og dans for demente i demenscafeen, fortæller leder af Frivilligcenter Furesø Anders Poulsen.

"For kvindenetværkets vedkommende kan man sige, at de ikke er en del af de naturlige fællesskaber, vi ellers har i vores samfund. Disse kvinder er ikke hjemmevante med at stå på sidelinjen, når deres børn spiller fodbold. Netværket tager på udflugter til for eksempel Frederiksborg Slot, og her hjælper pengene. For veterancafeens vedkommende kan de gå til foredrag og fællesspisning. Veterancafeen er et sundt socialt fællesskab, og demensdansen holder vi i alt seks gange," siger Anders Poulsen.

Søren Engberg fortæller, at pengene gør "en kæmpe forskel" for de tre projekter.

"Normalt er vores sponsorater egentlig skjulte. Mange spørger jo os om sponsorater, og jeg har respekt for alt frivlligt arbejde. Men her er det et specielt formål til en gruppe, der ikke har et sponsorudvalg til at spørge om støtte, og hvor der er knappe ressourcer," siger han.