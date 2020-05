Håbede til det sidste: Traditionsrig daglejr i Farum er aflyst

aflysning Der plejer hvert år at summe af liv et par ugers tid bag Farum Kirke, når fritidshjem og FFO'er i Farum holder daglejr. Men nu har den andelsforening, der står bag lejren, endegyldigt aflyst arrangementet for i år.

"Derfor er det også med blandede følelser at jeg skriver dette: Vores elskede daglejr kan desværre ikke afvikles i år. Det skyldes selvfølgelig corona, og alle de restriktioner der er i den forbindelse. Vi har ventet så længe vi kunne med at aflyse, men nu er det nu. Som tingene ser ud i skrivende stund er det ikke muligt at afvikle så stort et arrangement som daglejren jo er..," skriver formanden.