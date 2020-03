Gymnastikforening aflyser stævne

aflysning Den 21. marts skulle have været dagen, hvor Farum Gymnastikforening havde forårsstævne i Farum Arena. Men risikoen for coronasmitte betyder nu, at stævnet er aflyst.

" Bestyrelsen i Farum Gymnastikforening følger udviklingen omkring COVID-19 (corona) tæt, og opfordrer alle til at følge myndighedernes råd og retningslinjer. Myndighedernes opdaterede vejledninger har den konsekvens, at arrangementer med forventeligt mere end 1.000 personer i marts måned, bør aflyses. Farum Gymnastikforening Forårsopvisning den 21. marts er derfor aflyst," skriver foreningen på sin hjemmeside.

" Sidste weekend havde vi 1500 og 1700 tilskuere til vores to opvisninger i Hillerød og mere end 1000 gymnaster på gulvet hver dag. Vores forventning til denne weekend var nogenlunde i samme lag, så der er slet ingen tvivl om, at vi er nødt til at aflyse. Desværre," lød det fra Per Frost Henriksen, formand for DGI Nordsjælland, til mediet.