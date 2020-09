Gymnastik-sæson godt i gang med nye bænke

"Det er skønt at se, hvordan gymnaster og instruktører er kommet i gang igen i den nye sæson.

Efter corona-nedlukningen i foråret, ved vi, at mange har ventet på og glædet sig til at komme i gang igen," siger formand Gitte Dahl i en pressemeddelelse.

Foreningen har sammensat et omfattende program med hold både for børn, unge, voksne og ældre og spændende fra familiegymnastik, spring og rytmehold til de unge og til 'Bevægelse for mandfolk' og 'Stavgang'.