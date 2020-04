Agnes Fog Tranbjerg har fået diplom for at gå til gymnastik i fem år. Pressefoto

Gymnaster har fået årsmærker med posten

Søndag 26. april skulle Værløse Gymnastik have holdt den traditionsrige hjemmeopvisning, men det satte coronakrisen en stopper for.

Men selvom gymnasterne ikke kommer til at vise deres kunnen i år, er der stadig mange, som i denne sæson har gået til gymnastik i henholdsvis 5 og 10 år og fortjener at hædres.

"Bestyrelsen ved, hvor meget det betyder for gymnaster at modtage deres diplom og årsnålen, og derfor besluttede vi, at ingen skal snydes - heller ikke i år," udtaler næstformand Kate Nielsen i en pressemeddelelse.

Skulle der sidde årsgymnaster derude og mangle deres årsnåle og diplomer, kan man skrive til formand@v-gym.dk , så vil bestyrelsen sørge for, at der kommer flere årsnåle og diplomer af sted.

"Vi har valgt at lukke ned for denne sæson, så vi kan koncentrere vores kræfter om den nye sæson i stedet for at bruge en masse tid og energi på tiden før sommerferien, som må anses som meget usikker for foreningslivet. Men vi kommer tilbage fyldt med nye ideer og en masse god energi, når vi forhåbentlig er tilbage i hallerne og salene omkring 1. september", lover Kate Nielsen i pressemeddelelsen. jesl