Gymnasium aflyser alle studieture og fester: Hvis vi skal lukke skolen har vi en plan for det

Rektor på Marie Kruses Skole i Farum savner et påbud fra myndighederne i stedet for kun anbefalinger. Skolen aflyser fester, morgensang og musical

Furesø Avis - 11. marts 2020 kl. 12:53 Af Louise Mørch Vilster

På Marie Kruses Skole i Farum tog de tirsdag nogle svære beslutninger i forbindelse med spredningen af coronavirus, og skolen har nu aflyst alle planlagte studieture i gymnasiet og grundskolen. Ture som blandt andet skulle været gået til Holland og USA, ligesom et genbesøg fra en klasse i USA til Kruses Gymnasium også er blevet aflyst.

"Det er naturligvis meget beklageligt, at vi må træffe denne beslutning, men i lyset af den forværrede situation har vi desværre ikke noget valg," skriver skolen på deres hjemmeside.

Derudover har skolen aflyst alle større og ikke-nødvendige arrangementer såsom gymnasiefester, middagssamlinger for hele skolen og morgensang i grundskolen - også selvom der er færre end 1000 mennesker samlet.

Savner påbud Skolens rektor Carsten Gade fortæller, at de tager anbefalingerne fra myndighederne meget alvorligt og følger udviklingen time fra time.

"Vi vil ikke skabe unødig panik, men vi tager situationen alvorligt og tager vores del af ansvaret, så vi ikke udsætter os selv og omverdenen for en øget risiko. Det handler om at udvise samfundssind," siger han.

Det var efter statsministerens pressemøde tirsdag, at de på Marie Kruses Skole tog beslutningerne. Carsten Gade så dog gerne, at udmeldingerne fra myndighederne var mere klare, og at der blev givet påbud i stedet for kun anbefalinger.

"Vi tog beslutningen efter alvoren på pressemødet, hvor statsministeren var meget tydelig. Men vi har hele tiden savnet flere klare retningslinjer fra myndighederne, da det er blevet lagt over til institutioner selv til at vurdere, hvad man gør. Vi savner stadig lidt mere præcise udmeldinger, som for eksempel et påbud om ikke at måtte rejse på studietur. De tøver lidt for meget," mener han.

Musical streames Selvom der til for eksempel gymnasiefester ikke er samlet mere end 400-500 elever, og dermed er forsamlinger under 1000 mennesker, som er grænsen for myndighedernes anbefalinger, så mener Carsten Gade, at det er nødvendigt.

"Ved gymnasiefester bliver der danset, og folk er tæt på hinanden, så det kan vi ikke stå på mål for, det er for høj en risiko. Eleverne elsker deres fester, så de er kede af det, men de kan godt forstå det. Det handler om at undgå alle større forsamlinger af børn og unge," siger han.

Skolen har også valgt at aflyse alle ekskursioner ud af huset, mens skolens musical onsdag aften bliver uden publikum. I stedet bliver den livestreamet til forældrene.

Plan for nedlukning Der går 1150 elever på skolen, og skulle det kommer dertil, hvor skolen bliver nødt til at lukke ned i en periode, er de ved at lægge en plan for, hvordan eleverne stadig kan blive undervist. Rysensteen Gymnasium i København er for eksempel lukket ned efter at flere elever er testet positiv for coronavirus.

"Det vil være en stor ting, der vil berøre rigtig mange. Men vi gør det, hvis det bliver nødvendigt, og så har vi en plan for det, og vil forsøge at gennemføre virtuel undervisning," siger Carsten Gade.

Han fortæller, at de allerede har tænkt sig at fordele eleverne ud på flere klasselokaler til terminsprøverne, selvom det vil kræve flere lærer-ressourcer. I disse dage bruger lærerne tid på at tale med eleverne om coronavirussen, og en forælder har doneret en masse håndsprit.

"Vi har masser af håndsprit, og vi har hængt myndighedernes vejledninger op i klasserne. Det er ikke en situation, vi er trænet i, og det er noget vi må styre i fra dag til dag. Vi taler med eleverne om det, så de ikke skal blive bange, og jeg synes, at de tager det stille og roligt. Vi fortæller, at de skal huske at lufte ud og lade være med at kramme," siger han.

Selvom det er en meget uvant situation, som allerede har store konsekvenser for elever og lærere, så ser Carsten Gade også et lyspunkt.

"Vi lever i en hektisk hverdag, og hvis jeg skal pege på noget positivt, så kan det måske give lidt ro, at der ikke er så mange valgmuligheder og så mange arrangementer. Det er lidt som at sidde i kø på motorvejen, man kan selv vælge, hvordan man vil bruge tiden, og det kan åbne op for nogle andre perspektiver," siger han.